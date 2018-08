Mourinho treu pit citant Hegel: "Soc un dels millors tècnics de tota la història"

Malgrat que el Manchester United està signant el pitjor començament de lliga des de la temporada 1992/93, el seu tècnic, José Mourinho, va afirmar en roda de premsa: “Soc un dels millors tècnics tots els temps. Soc l’únic entrenador que ha guanyat la lliga a Itàlia, Espanya i Anglaterra. ¿No dediqueu el vostre temps a llegir el filòsof Hegel? Ell va dir: «La veritat és el tot ». En el tot hi trobareu la veritat”. Aquestes declaracions arriben després d’uns dies en què s’ha especulat sobre la possibilitat que pugui ser acomiadat. “¿Fèieu les mateixes preguntes als entrenadors que van acabar tercers la temporada anterior, ara fa un any? No, oi? Soc el tècnic d’un dels clubs més grans del món, però també soc un dels millors tècnics del món. Als altres tècnics no els feu les mateixes preguntes perquè no han guanyat tants títols com jo”, va defensar. El Manchester United, amb tres punts, visita diumenge (17h) el Burnley, equip que acaba de ser eliminat a l’Europa League.

El rival del Barça, el Tottenham de Pochettino, juga a la mateixa hora un dels grans partits de la quarta jornada al camp del Watford, el duel entre dos dels equips que han guanyat tots els primers 9 punts en joc. El Manchester City de Pep Guardiola rep el Newcastle United (18.30h) després d’empatar en l'última jornada al camp del Wolverhampton Wanderers. El Liverpool visita el Leicester City (13.30h) i el Chelsea rep el Bournemouth (18h).