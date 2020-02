Setién: "Espero que el meu debut a la Champions es recordi pel bon joc"

Als 61 anys, Quique Setién ha donat per primer cop a la seva carrera una roda de premsa a la Champions. "Serà un partit complicat, sempre espero la millor versió del rival", ha dit l'entrenador càntabre. "És el meu primer partit de Champions, serà especial. Per descomptat, és emotiu poder viure-ho. Poder iniciar aquest periple en un estadi històric com aquest. Espero que el partit sigui recordat pel nostre joc, per la nostra personalitat".

L'entrenador, preguntat pels fantasmes del passat de Liverpool i Roma, ha dit: "No s'ha parlat gaire del passat, la veritat. En els últims dies s'han superat partits realment molt durs. Estem en un bon moment. Confiem mantenir aquesta dinàmica".

Recuperar la pilota ràpid

Setién s'ha intercanviat elogis amb Gattuso, l'entrenador dels napolitans, que abans ha dit que ja espiava el joc del Las Palmas quan el tècnic era Setién. Gattuso, de fet, ha explicat que ara el Barça tarda sis segons a recuperar la pilota, quan abans, amb Valverde, en trigava onze. "Doncs espero que siguin encara menys segons, sempre és millor tenir la pilota tu. És una de les àrees que estem treballant".

Preguntat pel coronavirus, que afecta part del territori italià, Setién ha dit: "Em preocupa per la gent afectada, no per nosaltres".