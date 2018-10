Neymar i el desig de fugir de París

De les alegries i els gols al costat de Leo Messi i Luis Suárez a veure’s amenaçat per una estrella emergent de 19 anys com Kylian Mbappé. Neymar va decidir fer cas dels cants de sirena i els milions del PSG per deixar el Barça, on era feliç dins i fora de la gespa. Ara, en la seva segona temporada al club parisenc, la rumorologia que hi va haver durant el final del curs passat i a l’estiu sobre el seu desig d’abandonar el conjunt francès torna a estar a l’ordre del dia.

Segons la SER, Neymar podria marxar del PSG l’estiu vinent a canvi de 220 milions d’euros, o per una xifra inferior als 200 milions a partir de l’estiu del 2020. L’emissora de ràdio explica que és un aspecte que Neymar tindria acordat amb el president de l’entitat, el xec qatarià Nasser Al-Khelaifi. D’aquesta manera, el Reial Madrid i fins i tot el Barça podrien estudiar la possibilitat de fitxar-lo. El retorn del jugador a la lliga espanyola no és una quimera. De fet, RAC1ha explicat aquesta mateixa setmana que el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, va reunir l’estiu passat els pesos pesants del vestidor i els va demanar si veurien amb bons ulls la tornada de Neymar. La resposta del vestidor blaugrana hauria estat la de donar llum verda al seu retorn.

L’entesa entre l’astre brasiler del PSG i els seus excompanys al Barça transcendia del que passava damunt la gespa. La temporada passada, Neymar va tornar a Barcelona en més d’una ocasió. Poc després d’agafar les maletes per canviar la capital catalana per París, Neymar va tornar a l’agost per celebrar l’aniversari del seu fill Davi Lucca amb una festa en què també hi van ser Leo Messi, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Gerard Piqué, Dani Alves i Douglas. Poc després, a l’octubre, va visitar els seus amics de la plantilla a la Ciutat Esportiva.

Fonts del Barça afirmen que la possibilitat que torni és gairebé impossible, en part pel que significaria d’increment de sous en un club que no pot gastar gaires diners més. Des de l’entorn del jugador s’admet que el futbolista marxarà del PSG, però que la prioritat del seu pare i els seus assistents seria sempre anar al Madrid. El jugador, en canvi, enyora la vida a Barcelona.

Así eran nuestros dias, yo contando las noticias 🤣😂 Messi @LuisSuarez9 me alegro verlos hermanos pic.twitter.com/QiXphRKGyh — Neymar Jr (@neymarjr) October 29, 2017

La seva sortida del Barça va deixar una petjada amarga en els aficionats blaugranes difícil d’esborrar per la manera com es va produir el seu comiat. El mes de juliol del 2017 va estar marcat pel “Neymar es queda al Barça al 200%” del vicepresident esportiu Jordi Mestre i pel “ Se queda” de Gerard Piqué a les xarxes socials, on va compartir una foto al costat del brasiler. Poc després, a l’agost, el PSG va anunciar que pagaria els 222 milions d’euros de la clàusula del brasiler i va sacsejar el club blaugrana i el mercat futbolístic.

La marxa de Neymar encara porta cua, ja que el futbolista té una demanada interposada contra el Barça en què reclama al club gairebé 30 milions d’euros que considera que ha de cobrar perquè pertanyen a la segona part de la prima de renovació (més un 10% d’interessos) que, per contracte, li corresponia. El club català, però, va dipositar els diners en un notari i posteriorment va decidir recuperar-los arran de la ruptura del contracte per part del brasiler. La FIFA va desestimar la demanda el febrer passat, però continua per la via de la justícia ordinària.

En paral·lel, el Barça reclama al brasiler prop de 75 milions: les millores que va signar amb el futbolista tan sols uns mesos abans que se n’anés al PSG i 9 milions addicionals en concepte de danys i perjudicis. Dins del Barça hi ha debat entre els que creuen que cal estudiar la possibilitat de recuperar-lo i els que diuen que cal fer-se forts i tancar-li la porta.

Liderar un projecte: el Madrid?

El nom de Neymar va lligat a un negoci de grans magnituds, i això implica la concepció i el desig de liderar un projecte futbolístic que al Barça encapçala el seu amic Leo Messi. El brasiler, en canvi, no va tenir la paciència per esperar a ser el seu relleu amb el pas dels anys. La promesa de liderar el vaixell del PSG i els milions qatarians del xec Al-Khelaifi, propietari del club parisenc, van dur el brasiler a París. Ara, en la seva segona temporada al club francès, Neymar ha de conviure amb la llum pròpia amb què brilla Kylian Mbappé, vigent campió del món amb França i un ídol al PSG. Un argument més perquè Neymar faci les maletes i que l’estiu passat ja va fer que els rumors el vestissin de blanc en més d’una ocasió. Amb la marxa de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid, el club que presideix Florentino Pérez s’ha quedat orfe d’una estrella de referència. A la capital espanyola, de fet, es considera que Neymar mostra interès pel Barça precisament per forçar el Madrid a pagar-li més diners quan el fitxi.

Aquesta mateixa temporada l’entitat blanca ha aprovat endeutar-se amb un crèdit de 575 milions d’euros en un termini de 35 anys amb el pretext de millorar el Santiago Bernabéu i, el temps ho dirà, fitxar una estrella com Neymar. El brasiler sembla destinat a fitxar pel Madrid, tot i que el Barça no està tancat del tot a un possible retorn que generaria debats pujats de to.