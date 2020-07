L'ofici del gol es resisteix al relleu

El Barça busca el finançament necessari per fer possible el fitxatge de Lautaro Martínez, un dels davanters amb més projecció del món. El club blaugrana està pendent de seguir buscant compradors per a alguns dels seus transferibles –Philippe Coutinho, Martin Braithwaite o Samuel Umtiti són a l’aparador– per reactivar les converses amb l’Inter de Milà per reclutar el davanter argentí, assenyalat internament com el futur relleu de Luis Suárez. És cert que Lautaro, que aquest mes farà 23 anys, reuneix qualitats homologables a les del veterà davanter uruguaià, però també ho és que, amb els números a la mà, l’internacional albiceleste no es troba entre els màxims golejadors de l’Scudetto. A falta d’una jornada per disputar-se, porta 14 gols en 34 partits, 21 menys que Ciro Immobile, vell rocker del Lazio i del calcio (30 anys), que les té totes per encapçalar la llista del Capocannoniere davant d’un altre expert en la matèria, Cristiano Ronaldo (35 anys).

El que passa a Itàlia és extensible a la resta de les grans lligues del continent. El gol envelleix bé a Europa. Apareixen atacants amb ganes de menjar-se el món com Mbappé, el noruec Haaland, l’alemany Werner o el mateix Lautaro, però passen els anys i els grans especialistes resisteixen a la primera línia i confirmen que la vida útil dels futbolistes és cada vegada més llarga. Ja no és habitual que els jugadors de primer nivell es deixin a mesura que es fan grans. Es permeten les arrugues i els cabells blancs, però cada cop menys les panxes. Ara, per compensar la quantitat de quilòmetres, els professionals es cuiden més que mai quan arriben a la maduresa i ho posen molt difícil perquè els entrenadors desfacin el tap generacional en benefici dels més joves. Dit d’una altra manera, potser el Barça pot fitxar Lautaro, però ningú pot assegurar-li a l’argentí que si Messi i Suárez estan bé no juguin més partits i marquin més gols que ell.

De fet, el 10 blaugrana acaba de sumar el seu setè Pitxitxi i res anuncia que la temporada que ve de cop passi a disputar menys minuts tot i anar de camí als 34. Ha jugat tots els minuts des de la represa del futbol i li han calgut només 25 gols per ser el màxim realitzador de la Lliga per davant de Karim Benzema, Gerard Moreno, Suárez i Raúl García. El català, autor de 18 gols amb el Vila-real, és l’únic membre d’aquest top five que baixa de la trentena, cosa que torna a demostrar que l’ofici de golejador resisteix molt bé a la veterania. A Espanya, aquesta dinàmica no és d’ara, perquè la temporada passada directament els cinc màxims golejadors de la Lliga tenien més de 30 anys -Messi, Benzema, Suárez, Aspas i Stuani, per aquest ordre-. Moreno porta moltes temporades marcant gols a Primera, però els seus 28 anys el converteixen ara en una excepció.

A la Bundesliga, un altre sempitern ha encapçalat la llista de millors realitzadors. Amb 32 anys i un repertori rematador inacabable, Robert Lewandowski ha acabat el torneig alemany amb uns números d’escàndol: 34 gols en 31 partits. Timo Werner, amb sis dianes menys, ha sigut l’únic que ha pogut discutir el domini del polonès. Per això, i per la seva joventut, el Chelsea l’ha fitxat aquest estiu per 53 milions d’euros. L’alemany, format a les categories inferiors de l’Stuttgart, ho té tot per dominar les àrees ara que iniciarà una nova etapa a la Premier League.

Mbappé i Neymar, un esglaó per sota

El preu pagat per Werner en un context de crisi posa de manifest que el campionat britànic és el que té més recursos econòmics. Tot i això, en aquesta edició, el guardó de màxim golejador no ha sigut per a cap dels tres atacants del campió, el Liverpool: Mané, Salah i Firmino. Tampoc per a un altre dels millors davanters joves del món, Harry Kane, que es va lesionar al gener i no ha pogut passar dels 18 gols. Ha sigut un veterà procedent del futbol més modest, Jamie Vardy (33 anys), qui s’ha endut la Bota d’Or de la Premier amb 23 gols, un més dels que ha fet Pierre-Emerick Aubameyang, de l’Arsenal, que també supera la trentena. Entre els cinc primers del rànquing, el més jove és Raheem Sterling, del Manchester City.

A Anglaterra, igual que a Espanya, Itàlia i Alemanya, els vells especialistes han mantingut la seva condició. Messi, Cristiano, Lewandowski, Vardy i Aubameyang, entre altres il·lustres, continuen dominant l’art del gol mentre els seus respectius clubs busquen la manera de substituir-los. Al Madrid, Mariano i Jovic havien de complir aquesta funció amb Benzema, però no han sigut capaços de tirar la porta a terra. Per tant, a Florentino Pérez li queda seguir somiant en Mbappé o Neymar per trobar, per fi, un relleu que ompli, quan es pugui, el flamant nou Santiago Bernabéu. Tant el francès com el brasiler són dels millors davanters del món i encara no han fet els 30, però necessiten sortir de la Ligue 1, i de la presó daurada que és el PSG, perquè els seus mèrits tinguin més recorregut.