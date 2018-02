“No saps quants cracs s’han matat al meu país”

Bernardo Cabrera, de 41 anys, és un dominicà que va arribar a Catalunya fa dotze anys amb la idea, com la majoria d’immigrants, de trobar una feina millor. Actualment treballa en una empresa de rentat de cotxes i aparcament de vehicles a l’aeroport del Prat. El Bernardo té un fill de 8 anys que avui dia juga a beisbol als Marlins de Miami, Florida. El nen va marxar als Estats Units a estudiar i practicar el beisbol perquè “li van veure un gran talent”, diu a l’ARA el seu pare, preocupat.

“A Dominicana, si no pots sortir del país, els clubs t’ofereixen menys diners. Tendeixen a fer contractes milionaris a joves perles i quan ells reben aquests diners s’ho gasten en grans cotxes o vaixells i molts acaben matant-se”, explica. Al beisbol, el jugador no té un preu de mercat. Els clubs no han de pagar un traspàs i, a més, assumir la fitxa de l’esportista. Molts jugadors de les illes de l’Amèrica Central fitxen per equips estrangers per aconseguir el visat. És una manera de fer diners i de viure. Els nens de la República Dominicana ho tenen interioritzat. Practiquen beisbol des de molt petits. De seguida poden entrar a alguna escola que tingui contacte directe amb una franquícia dominicana. Als partits sol haver-hi observadors de la Major League Baseball dels Estats Units (MLB). Els directius d’equips nord-americans sovint assisteixen als partits infantils a la recerca de nous talents. Els clubs dels Estats Units volen aconseguir que el jugador firmi per la seva entitat abans que per qualsevol altra a canvi de luxes i qualitat de vida.

Un regal enverinat

Els luxes, però, no són sinònim d’estabilitat. Des dels anys 80, ja són 10 els jugadors de beisbol que han perdut la vida en accidents de cotxe. El 22 de gener del 2017, el jove llançador de 25 anys Yordano Ace Ventura, de nacionalitat dominicana, va morir en un xoc automobilístic a la població de San Juan, a 65 km de Santo Domingo.

Yordano formava part dels Royals de Kansas City, on jugava des del 2013, i ràpidament va adquirir una gran notorietat a les lligues superiors nord-americanes. L’esportista era capaç de llançar la pilota a 160 km/h. El seu poderós braç va ajudar els Royals a guanyar les Sèries Mundials, el campionat de les grans lligues, l’any 2015. La seva mort va ser notícia a la BBC i altres mitjans que van fer-se ressò dels nombrosos casos que hi hagut els últims 30 anys amb joves jugadors de beisbol. Un d’ells va ser la mort de José Fernández, de 24 anys, una de les promeses més brillants del beisbol sud-americà. El jugador dels Marlins de Miami va néixer a Cuba i va debutar als Estats Units l’any 2007. Va morir quan el seu vaixell es va estavellar contra un moll de pedres a alta velocitat. L’autòpsia va revelar que el jugador cubà havia consumit alcohol i drogues abans de l’accident.

“Estic preocupat pel meu fill. Els joves, quan reben els milions, no saben en què gastar-se’ls. En donen uns quants a la família però després es descontrolen. No saps quants joves cracs s’han matat en accidents de cotxe al meu país. M’arriben informes que el nen destaca, i això em preocupa”, comenta Bernardo Cabrera. La Lliga de Beisbol Professional de la República Dominicana (LIDOM) no ha creat cap programa que es dediqui directament a tractar aquests problemes.

La MLB sí que destina recursos en forma de xerrades per prevenir-los. Es tracta d’educar els més petits a partir de celebritats de les grans lligues. Bernardo vol assegurar-se que el seu fill, a diferència de Yordano o José Fernández, entre d’altres, no perd el rumb de la seva vida. “Jo sé que ell és diferent, però no sé fins a quin punt pot afectar-lo el seu contracte”, es planteja.