Nova oportunitat perduda del Sabadell (1-0)

L’equip arlequinat va tornar a perdonar i va desaprofitar l’oportunitat de sumar els primers punts en la seva tornada a Segona Divisió. Després de tenir, durant gran part del partit, el control de la pilota, de nou en els instants finals no va aconseguir rematar la feina contra el Mallorca (1-0).

La disposició dels jugadors en el camp era complicada ja d’inici, donat que el tècnic català no va poder comptar amb cap dels seus capitans, tots amb molèsties físiques. Tot i això, l’equip vallesà va sortir amb totes i va intentar des del primer minut tenir el control però, com també va passar en el primer partit de la campanya, en els minuts finals se’ls va escapar entre els dits. El gol en el minut 85 de Dani Rodríguez acabava amb les esperances de l’equip d’Antonio Hidalgo d’endur-se punts a Son Moix. Amb un xut des de la frontal de l’àrea que Mackay no va poder aturar, l’1-0 definitiu va pujar al marcador.

L’expulsió canvia el plantejament

La diana del migcampista de l’equip balear va arribar pocs minuts després que l’equip català patís l’expulsió de Pierre Cornud per doble groga. La nova incorporació del conjunt arlequinat va veure dues grogues en menys de dos minuts, cosa que va provocar que l’equip endarrerís la seva posició al voler defensar el marcador amb només deu jugadors a la gespa.