La justícia investiga el suposat pagament de dos milions per pactar el resultat d'un Getafe - Vila-real

La Lliga de futbol espanyol ha anunciat que ha obert "un expedient d'informació reservada" per estudiar "les informacions aparegudes" aquest divendres sobre un nou episodi del cas Oikos, que investiga una xarxa d'apostes que hauria pactat resultats al futbol espanyol. En aquest cas, s'investiga el partit entre el Getafe i el Vila-real de l'última jornada de la temporada 2018/19.

Segons informa el diari Marca, la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Policia va demanar al jutjat d'Osca intervenir els telèfons mòbils de diferents persones per obtenir informació, entre ells el davanter del Getafe Jorge Molina. Els altres telèfons corresponen a Francisco Esteban Granados, exjugador de l'Elx, i Miguel Ángel Tena, entrenador del Juvenil A Vila-real. Els tres havien jugat plegats una temporada a l'Elx.

El cas neix en les converses del considerat cap de la xarxa d'apostes, l'exjugador Carlos Aranda, que li va demanar a Esteban si podia parlar amb Molina per saber si el partit entre el Getafe i el Vila-real estava pactat, per així apostar amb seguretat de no perdre. Aquell partit podia permetre al Getafe classificar-se per a la pròxima edició de la Lliga de Campions si el València punxava a Valladolid i l'equip madrileny guanyava. Al final, el partit va acabar amb empat a dos, i el gol de l'empat del Vila-real va arribar quan el Getafe ja sabia que el València estava guanyant el seu partit per 0 a 2.

A les converses, Esteban truca a Molina, que acaba posant-se en contacte amb ells per explicar que s'haurien pagat "dos milions a set jugadors del Vila-real" per garantir una victòria local. El mateix Aranda, però, ho posa en dubte: "Són molts diners, ¿com pots pagar això si depens del resultat de l'altre partit?" A les converses es parla d'una possible prima pagada pel Getafe al Valladolid per veure si podien derrotar el València.

La Lliga ha anunciat que ho investigarà i ha recordat que les "diligències estan reservades per a les parts personades" i que el cas Oikos neix en part per una acusació presentada per la mateixa Lliga, que "es va presentar com a acusació particular". També ha afegit que adoptarà "totes les mesures legals que siguin necessàries per a l'aclariment dels fets investigats". Tant el Getafe com el Vila-real han negat que es pactés el resultat del partit.