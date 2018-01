Pablo Machín: "Esgotat el comodí de la sorpresa, hem complert un nou petit repte"

"La nostra actitud és digna de reconeixement. Tot i ser un equip novell a la categoria, som competitius en tots els camps als quals anem, tenint opcions reals. L'empat significa el mateix aquí que a qualsevol altre lloc, al final és un punt, però no puc negar que el valor és una mica més gran perquè pocs equips puntuaran al Wanda. L'Atlètic és un dels millors equips del campionat i del món, i és important donar una bona imatge i corroborar-la a l'electrònic", ha dit un Pablo Machín orgullós dels seus. I amb raó, després d'escriure una nova pàgina brillant de la seva història. "És molt complicat per a un club petit mantenir la categoria. La meva experiència al Numància m'ho demostra. Tot el que tenim ens ho hem guanyat nosaltres, ningú ens ho ha posat fàcil, però ho hem de seguir demostrant. Anem partit a partit, és la nostra obligació. No hi ha res més important que el pròxim enfrontament. Està molt bé tenir una certa tranquil·litat i mirar més a prop Europa que el descens, però la classificació és l'única que dirà la veritat a final de temporada".

La posada en escena ha satisfet el tècnic sorià, malgrat reconèixer el domini matalasser durant el primer acte. "Hem entrat bé al partit, mantenint la nostra personalitat i intentant que no ens superessin, malgrat que a la primera meitat han estat millors. Hem pogut anar al descans amb l'empat, ja que Portu n'ha tingut una de molt clara. Sabíem que el partit es faria llarg, ens ha tocat esperar el nostre moment". L'actuació dels dos porters ha estat clau per a la reacció gironina. "Bounou i Gorka han tingut intervencions molt meritòries, i això ens ha fet arribar amb vida al tram final, en què hem fet justícia amb el gol. Marcar a l'Atlètic no és fàcil, i nosaltres sumem tres dels nou gols que han rebut. Hem de continuar en aquesta línia i anar a Màlaga amb confiança però sense relaxar-nos". El conjunt de Simeone no ha pogut superar el Girona en cap dels dos partits disputats. "A Montilivi hi van haver de posar el millor que tenien per empatar, i avui, esgotat el comodí de la sorpresa, hem complert un nou petit repte. El nostre gran objectiu segueix sent la permanència, i per això lluitem". Machín, fins i tot, creu que es podien haver aconseguit els tres punts. "Hi ha molts partits que es donen com el d'avui, i quan l'equip local es desordena deixa espais. Això s'ha vist, i hem intentat aprofitar-ho i ser ambiciosos. Podíem haver guanyat, però el més important és no haver fet dominador l'Atlètic".

Preguntat per Olunga, ha respost: "Es va guanyar el reconeixement de tota la Lliga després de fer un 'hat trick'. Amb la baixa de Stuani, ho teníem clar. Ha complert perfectament i no és fàcil estar en la seva situació, sol en punta davant de dos grans centrals". Per a la pròxima jornada, el tècnic sorià tindrà les baixes de Juanpe i Aday, sancionats. "El punt ho compensa tot, i no sabem mai què passarà el pròxim partit. Teníem en compte les targetes, però confiem en els substituts. El problema sorgeix quan s'acumulen les sancions a la mateixa zona, però això no ha passat i donem per bona la gestió". Machín ha tornat a destacar l'esforç diari d'un col·lectiu que segueix en un núvol. "Treballar amb actitud és clau. Tothom ha d'arribar a casa creient que m'ha posat l'elecció difícil. Després, fa falta que el jugador rendeixi als partits, això és clar. Però hem de tenir en compte el handicap de la falta de minuts dels menys habituals. Si som competitius internament, ho serem al campionat".