Pablo Machín: “Esperem haver après la lliçó patida contra l’Alabès”

Montilivi viurà, aquest dissabte, el darrer partit d’una primera volta que el Girona pot tancar amb 26 punts a la butxaca, sempre que derroti un Las Palmas, cuer i necessitat de capgirar el rumb. “Si som el Girona que hem demostrat durant el 95% dels duels, tindrem molt de guanyat. A la victòria s’hi arriba millor quan es fan les coses bé” assegura Pablo Machín, que desitja ampliar el marge de vuit punts del qual gaudeix respecte la zona de descens i deixar els canaris 15 punts per sota. “Desitjo que no s’assembli al partit de l’Alabès tot i que és cert que les situacions són similars. És un rival directe per mantenir la categoria i tenim una gran oportunitat de deixar-los a una distància bastant difícil de recuperar. Els vam donar vida, esperem haver après la lliçó. Podríem castigar-nos dient que va ser culpa nostra, però ells també van fer mèrits per vèncer”. Tal com va passar en el darrer partit jugat al matí, contra el Getafe, els blanc-i-vermells passaran la nit concentrats. Boulaya, a prova en el Metz, Kayode, encara és al seu país resolent problemes burocràtics, i Alcalá, en el tram final del seu procés de recuperació, són les úniques baixes d’un grup que en què torna Muniesa, que apunta a titular juntament amb Borja García. “Segueix agafant ritme i porta molt de treball acumulat amb el grup. Estic convençut que si les lesions el respecten, veurem la seva millor versió ben aviat. Ens dona moltes opcions de sortida de pilota i contribueix a elevar el nivell col·lectiu”. Machín compta fins amb sis jugadors apercebuts de sanció; tres dels quals (Maffeo, Aday i Mojica), carrilers habituals. “Traurem l’onze més competitiu possible, hi ha futbolistes apercebuts que tindrem en compte per prendre la millor decisió i protegir el grup. El carril és una zona molt especifica i exigent, volem tenir alternatives per no quedar-nos sense recursos”.

La situació classificatòria del Las Palmas no disminueix el potencial d’un conjunt ple de jugadors amb desequilibri. “Disposa de grans futbolistes que vindran a buscar els tres punts, haurem de competir bé i minimitzar els moments de dificultat per sumar el triomf. Si els deixem jugar, patirem. Pretenem dominar la parcel·la central perquè allà s’origina molt del seu potencial”. El tècnic sorià ha alabat el treball de Paco Jémez. “Ha arribat a l’equip ideal per dur a terme les seves senyes d’identitat. Gaudeix del comodí que els futbolistes volen cridar l’atenció per fer-se un lloc, i ell, mitjançant les seves declaracions, els vol fer reaccionar”.

“No volem tenir ningú a disgust”

Machín també ha parlat del mercat d'hivern. “Intentarem que sumi i millori el que tenim però el que tinc clar és que els millors reforços es troben al vestuari. Ningú m’ha dit res al respecte de què vol marxar tot i que ho podria arribar a entendre, estem oberts a qualsevol negociació ja que no volem tenir ningú a disgust”. El primer moviment no s’ha fet esperar. Manel, fins ara cedit al Llorca, torna a la disciplina gironina per competir amb el Peralada, renovant el seu vincle fins al 2019.

D’altra banda, la LFP ha fet oficial el canvi horari del partit contra l’Atlètic de Madrid, que passarà a jugar-se el dissabte dia 20 a les 16.15 h. “Tinc constància que molts aficionats havien comprat el viatge i ara ho hauran d’esmenar”. El Girona ha comunicat que aquells que hagin fet la sol·licitud per les diferents vies que l’entitat va oferir, se’ls retornaran els diners si així ho consideren els afectats.