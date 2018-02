Pablo Machín: “Veurem si podem estirar el conte de fades i el príncep s’emporta la princesa”

Irradia felicitat després d’haver sumat, amb molta superioritat, la quarta victòria consecutiva de la temporada a Montilivi. “Les sensacions es corresponen amb els resultats, cada cop tenim més confiança i som més solvents. Pensàvem que seria un partit igualat ja que no hem d’oblidar que el Leganés és un dels conjunts que menys ocasions concedeix, però hem estat capaços de tenir eficàcia i controlar-ho amb tranquil·litat” ha explicat un Pablo Machín que ha volgut destacar la posada en escena dels blanc-i-vermells. “Hem entrat molt bé en el partit, posant un ritme alt i guanyant les segones jugades. En els tres gols, trobem les tres fases: un de jugada, l’altre, de transició i el tercer, d’estratègia. Quan tot va de cara, és difícil que el rival et pugui fer mal”. El Girona ha sumat els darrers 12 punts en joc al costat del seu públic. “Tothom té com a objectiu fer-se fort a casa, és una realitat, tot i que els registres diuen que a domicili també som fiables. A Segona ja teníem uns números molts semblants, això comporta que si tenim alguna punxada no es noti. Sempre és més senzill guanyar al costat dels teus, però no podem renunciar a continuar puntuant fora de casa”. Montilivi ha acabat fent l’onada. “L’afició ha d’estar satisfeta i valora cada victòria, avui ens han animat molt. Per sort, han pogut gaudir dels darrers minuts”.

El tècnic sorià, un cop més, ha destacat l’esperit grupal. “La millora és general, quan millor ataques millor defenses. Estem ben posicionats quan perdem la pilota per poder recuperar ràpid. Tothom sap el que ha de fer, som un bloc. És molt satisfactori veure com hem pogut trobar l’equilibri”. Sobre Stuani i Portu, la tercera parella més golejadora del campionat amb 22 gols, ha dit: “Són molt bons i encara els fem millors gràcies al treball col·lectiu. De la quantitat surt el rendiment. Portu cada cop té més instint golejador, pensa com un davanter. I què dir de Stuani, és un killer. Que continuï la dinàmica, que la resta ho celebrarem”. Machín, però, continua tenint la permanència com a únic objectiu malgrat que deixa la porta oberta als somnis. “Seguim amb la nostra idea de fer 42 punts el més aviat possible, veurem si podem estirar el conte de fades i el príncep s’emporta la princesa. Em podria passar dues hores parlant de les virtuts dels meus futbolistes. No del què sinó del com. Estem jugant molt bé, no sembla que siguem un equip novell”.

Preguntat per noms propis, Pere Pons i Eloi han copsat totes les mirades. El primer, finalment, ha vist els 90 minuts des de la banqueta. “No pateix cap ruptura i podia haver jugat, fins i tot he dubtat al llarg del segon temps, però Aleix i Granell estaven competint a un gran nivell. A mesura que ha avançat, he pres la decisió de no arriscar, com vam fer amb Stuani a Sevilla”. El capità ha viscut un moment històric, debutant a Primera Divisió en els minuts finals. “És el buc insígnia de l’equip, avui hem pogut premiar la seva trajectòria. S’ha guanyat aquesta oportunitat i estic convençut que hi ha molts gironins que ho celebren” ha finalitzat.