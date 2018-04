Pànic per un possible descens del Barça B a la Segona Divisió B

Dissabte a la nit, mentre al Camp Nou se celebrava el triomf contra el València, a la Ciutat Esportiva hi havia nervis. El triomf de la Cultural Lleonesa contra el Tenerife enviava el Barça B a la zona de descens a Segona B, abans del partit dels homes de Gerard López al camp de l’Osca. Un partit que tancava una jornada en què un altre rival directe, el Còrdova, va empatar al camp de l’Osasuna, i l’Almeria va sumar un punt. Amb la corda al coll, el filial va sortir a competir a l’estadi d’El Alcoraz contra un Osca entrenat pel tècnic català Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, que malgrat ser candidat a l’ascens, portava vuit jornades sense guanyar. Però va acabar derrotat per 2-1 malgrat marcar primer, quedant condemnat a passar uns dies al pou de la zona de descens.

Després de vuit jornades sense guanyar, amb sols 4 punts sumats de 24, el Barça B viu un dels pitjors moments de la temporada, lluitant per evitar el descens en un moment clau per a la planificació esportiva del projecte. “Seguir a Segona A és vital, ho canvia tot. Molts jugadors de fora joves que pots fitxar no volen venir si jugues a Segona B, però ho veuen diferent si és a Segona Divisió, amb un nivell semblant a algunes primeres divisions europees”, diuen des de dins del club. De fet, el problema ja no són només els fitxatges. El problema també podrien ser les renovacions, perquè encara no s’han tancat els nous contractes d’alguns jugadors amb futur que podrien meditar un canvi d’aires en cas de descens. Conscients que difícilment poden trobar un forat al primer equip, en cas de descens a Segona alguns jugadors del Barça B tindrien dues opcions: demanar anar-se’n cedits o anar-se’n a altres clubs. “D’ofertes mai en falten als nostres jugadors, tothom sap com treballem”, es diu al Barça, on s’insisteix a recordar que l’existència de clàusules de rescissió, a diferència d’altres lligues, dificulta de vegades poder evitar que se’n vagin joves talents.

Tancar renovacions

El Barça vol conservar com sigui tres jugadors del B que encara no han renovat contracte. Es tracta d’Abel Ruiz, Oriol Busquets i Juan Miranda. En el cas d’Abel Ruiz, les negociacions semblaven tan ben encarades que Gerard López, ara fa una setmana, va arribar a afirmar que ja estava tancada, cosa que va sorprendre els representants del davanter valencià. Des del club hi ha optimisme, en aquest cas, perquè Abel Ruiz, una de les estrelles de la selecció espanyola sub-17 subcampiona del món, va començar la temporada amb el juvenil i, per deixar-li clar que era una aposta ferma de futur, durant la temporada ha fet el salt al filial, jugant de titular en part gràcies al fitxatge de l’hondureny Lozano pel Girona. En canvi, encara queda més feina per fer per acabar de tancar les renovacions de Miranda i Oriol Busquets, dos jugadors que han rebut ofertes per marxar però prioritzen continuar al Barça. Ara, un possible descens complicaria molt les coses a un equip que s'ha fet un fart de fitxar, aquesta temporada. Tants, que el gener va ser el club que més diners es va gastar en fitxatges.

Gerard, en perill

I el primer afectat seria, es clar, Gerard López, que intenta concentrar-se en la feina malgrat els rumors sobre la possibilitat que sigui destituït. “Soc conscient d’on soc i què comporta el càrrec. Estic centrat en el present i a afrontar cada partit al màxim. De tot el que no sigui positiu de cara al vestidor, de la meva relació amb els jugadors i de treure el millor d’ells perquè continuïn creixent, no en faig cas”, va dir a la prèvia d’un partit en què Carles Aleña va ser l’autor del gol blaugrana de penal. Un jugador, el maresmenc, que sembla destinat a marxar cedit la propera temporada a un club de Primera. Amb o sense descens. Aquesta setmana, el futur del filial va ser un dels punts tractats en una reunió a la direcció esportiva on es va admetre, a porta tancada, la preocupació pel futur de l’equip. "Estem a mort amb el tècnic, ell ens va portar a Segona A i cal confiar en ell" va dir ahir el porter Varo. "Caldrà lluitar fins al final, és la sensació, però l'equip està llest. Però fa mal caure per jugades puntuals, cal trencar aquesta dinàmica doncs afecta a jugadors amb menys experiència, però la nostra feina és parlar amb ells" va dir Gerard al final del partit.

El Barça B va tocar fons l’any 2007, quan va baixar a la Tercera Divisió. Un any després, amb Pep Guardiola de tècnic, recuperava un lloc a la Segona Divisió B. I amb Luis Enrique de tècnic, el 2010 pujava després d’un play-off contra el Sant Andreu. L’any 2015 però, el Barça B va caure de nou al pou de la Segona Divisió B, d’on sortiria ja amb Gerard López de tècnic l’any 2017. El repte, segons admet la direcció esportiva, era consolidar el filial i per aquest motiu es va apostar per un model on conviuen els joves de la casa amb fitxatges fets a fora, homes com Rivera, Ruiz de Galarreta o Vitinho. “La idea és crear un equilibri que permeti als millors jugadors de la Masia poder competir. I de pas poder incorporar joves talents de fora abans que el seu preu sigui prohibitiu” diuen des de el club. Al filial li queden 7 finals. Quatre a casa, tot i que és el segon pitjor equip quan juga a casa. I el proper rival serà el Rayo Vallecano, un dels coliders de la Segona Divisió que camina amb pas ferm cap a l’ascens. I sense el central David Costas, sancionat.