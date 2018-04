"Jo no faig política, soc un home d'esport": destituït per donar suport al Comitè Olímpic Català

El president de la Federació Catalana de Pàdel, Pere Hernàndez, ha ofert aquest dimarts una roda de premsa a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya a Barcelona per explicar la seva destitució com a vicepresident de la Federació Internacional. L’acompanyaran en la compareixença el president de la UFEC, Gerard Esteva, i el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.

"El 5 de setembre de l'any passat vaig assistir com a president de la Federació Catalana de Pàdel a l'assemblea del Comitè Olímpic Català. La foto de família va arribar a la Federació Espanyola de Pàdel i el seu president em va demanar explicacions. Alfredo Garbisu em va demanar que dimitís i em va cessar telefònicament. Després de set mesos, no he rebut cap notificació oficial. Aquest senyor va iniciar un seguit d'accions per aconseguir que la Federació Internacional em fes fora. El 12 d'octubre va presentar un escrit en nom del CSD en què demanava el meu cessament", ha explicat Hernàndez.

"L'esport català ha estat maltractat i atropellat" Pere Hernàndez President de la Federació Catalana de Pàdel

"Els estatuts de la Federació Internacional estableixen que quan un directiu és sancionat ha de deixar el seu càrrec, però això no s'ha produït mai. La federació va admetre que el tema se sotmetés a votació durant una assemblea. La majoria absoluta no es va aconseguir i em van ratificar en el càrrec", ha analitzat.

"El president de la Federació Espanyola no va acceptar el resultat i va continuar pressionant. El seu següent pas va ser inventar-se una sanció i va cometre una sèrie d'irregularitats molt greus. Va falsejar coses i va intentar enganyar la Federació Internacional perquè em cessés. Va instrumentalitzar una sanció per aconseguir el seu objectiu", ha dit.

"Jo no faig política, soc un home d'esport. Una cosa és un cessament i una altra, una sanció. És important recordar-ho perquè una sanció té uns requeriments especials. Jo mai he estat sancionat per la Federació Espanyola de Pàdel, el que he estat és cessat", ha recordat Hernàndez, que és medallista olímpic.

Hernàndez va considerar fa uns dies que era important enviar la documentació als representants territorials. "Tot el que ha passat és conegut ara per les 18 federacions territorials. Garbisu va coaccionar i va pressionar per aconseguir el seu objectiu", ha assegurat. "La Federació Internacional em va enviar dimarts un escrit per cessar-me de les meves funcions. Set mesos després de l'assemblea han revisat els estatuts i ara assegura que només es necessitava una majoria simple", ha afegit Hernàndez, que ha anunciat que recorrerà la decisió. "Vull restablir la veritat. L'esport català ha estat maltractat i perjudicat", ha assegurat.

La carta de la Federació Espanyola a la Federació Internacional no parla de l'assembla del Comitè Olímpic Català sinó del suport d'Hernàndez al referèndum de l'1-O. "No he participat en cap manifestació pública de suport independentista. La nostra federació sempre s'ha mantingut en la més absoluta neutralitat en tot el que el país està vivint", ha aclarit el president de la Federació Catalana de Pàdel, que ha llegit un fragment de la carta. "O s'està amb Espanya o s'està contra Espanya", diu el text signat per Garbisu.

"Aquests papers certifiquen una mentida, però no sé quina consideració jurídica té això", ha assegurat Hernàndez, que no s'ha atrevit a parlat de falsedat documental. El dirigent està en contacte permanent amb advocats.

Suport de la UFEC i de la secretaria general de l'Esport

Gerard Esteva ha defensat la figura de Pere Hernàndez i ha recordat que el Comitè Olímpic de Catalunya és una institució legalment reconeguda. "El president de la Federació Espanyola ha enganyat la Federació Internacional. Cal fer una crida al CSD i al Comitè Olímpic Espanyol perquè intercedeixin. Ha patit una indefensió absoluta", ha dit.

Gerard Figueras també ha dit la seva. "Pere Hernàndez té una gran trajectòria com a esportista i com a dirigent. Apel·lem al diàleg. La relació institucional entre els organismes esportius de Catalunya i Espanya és normal i fluïda. La normalitat no hauria de ser incompatible a tenir idees diferents. Hernàndez no s'ha saltat cap norma", ha opinat.