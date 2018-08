Philippe Coutinho, la nova certesa d’Ernesto Valverde

El debut a la Lliga del Barça d’Ernesto Valverde va estar marcat ahir per una barreja de certeses i de valentia. D’entrada, el tècnic basc va mostrar el seu intervencionisme apostant per ubicar Sergi Roberto a l’interior dret i deixant Philippe Coutinho a la banqueta. Al descans, Valverde va fer marxar enrere i va donar entrada al crac brasiler per Semedo, retornant el de Reus al lateral dret. L’experiment del tècnic basc només va durar 45 minuts. Quan Coutinho va estar damunt la gespa, el Barça va jugar els seus millors minuts i Messi, de falta, i el mateix brasiler després, van conduir el Barça cap al camí de la victòria.

Avançar el de Reus al mig del camp va suposar, per tant, la presència de Nélson Semedo al lateral dret. Aquesta va ser la sorpresa intervencionista de Valverde. En canvi, les certeses es van veure reflectides en l’aposta per l’ordre en l’esquema. Tot i que el Barça ataqui amb un 4-3-3 que busca recordar les millors tardes i nits blaugranes al Camp Nou, el 4-4-2 o el 4-1-4-1 en el replegament defensiu demostren que Valverde no es permet un onze anàrquic i desordenat. Protecció i desconfiança davant del rival, per inferior que sigui sobre el paper. Quan la pilota comença a rodar, els favoritismes poden canviar amb un contraatac que t’agafa desprevingut a l’esquena dels centrals. Una concessió que el Txingurri no està disposat a negociar. I menys quan davant tenies l’últim rival que havia sigut capaç de guanyar al Camp Nou.

Però ahir no era una nit de sorpreses, sinó de certeses. Així ho va demostrar Coutinho. Després que l’experiment de retornar Sergi Roberto al mig del camp no li sortís del tot bé a Ernesto Valverde, l’entrada del brasiler va acabar d’activar un Barça que ja havia acabat el primer temps assetjant el conjunt basc. Només l’encert i els miracles del porter Fernando Pacheco van permetre a l’Alabès aguantar el tipus durant gairebé 60 minuts.

Amb 15 minuts de Coutinho damunt la gespa el Barça va trobar el gol. De fet, qui va batre Pacheco va ser el de sempre: Leo Messi. L’argentí va transformar una falta des de la frontal xutant ras, per sota la tanca, i el porter només va poder mirar incrèdul com la pilota li passava per sota les botes, fregant-li els tacs. El gol 6.000 del Barça a la Lliga va portar la firma de Messi, com ja l’havia portat el gol 5.000. ¡Quin jugador i, des d’aquesta temporada, quin capità!

Minuts més tard li va arribar el torn a Coutinho d’arrodonir el seu debut a la Lliga. Un debut que es va veure frustrat per una suplència inesperada però que es va endolcir amb un autèntic golàs marca de la casa. El brasiler va controlar la pilota a la banda esquerra, va ubicar ràpidament la porteria amb la mirada i va fer una conducció endimoniada de fora cap endins per acabar batent Pacheco a l'alçada del punt de penal.

Philippe Coutinho no és Andrés Iniesta i no ho serà mai. El manxec, com no es cansa de dir Ernesto Valverde, és insubstituïble, però amb el nou 7 blaugrana el Barça té un futbolista versàtil, voraç i que veu porteria amb facilitat. Ahir, un dia en què Valverde es va atrevir a experimentar, Coutinho va demostrar que vol ser una certesa.