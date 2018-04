Portu: “Girona és el millor lloc per continuar”

“Des del principi, el Girona m’ha ajudat a madurar com a futbolista. Aquest és el millor lloc per continuar, estic molt agraït per la confiança i intento retornar-la al camp. Vull seguir fent història a Montilivi”, ha resumit Portu en l’acte en què el Girona ha escenificat la pròrroga del seu contracte fins al 2022. El futbolista murcià ha reconegut que no ha escoltat cap tipus d’oferta i que ha prioritzat continuar vestint de blanc-i-vermell. “Sempre he estat centrat en el dia a dia, no estic pendent d’altres coses. Quan el club em va proposar l’ampliació, no vaig dubtar. No he escoltat cap oferta, la veritat és que dels rumors no vull saber-ne res. Ha sigut una negociació molt senzilla, aquest és un club que se supera dia a dia, tant en l’àmbit esportiu com institucional. Ens tracten de meravella i això es percep”. L'estiu passat Portu ja va renovar fins al 2021. És el segon moviment en pocs mesos, fet que demostra la importància que ha adquirit un dels jugadors vitals del passat ascens. S’uneix a noms com els de Juanpe, Àlex Granell, Alcalá i Aday, renovats recentment. “Hi ha molts jugadors amb contractes de llarga durada, els futbolistes estem donant un rendiment fantàstic. La plantilla mereix continuar vivint aquest somni”. El futur del Girona demana seguir creixent, amb ambició i humilitat al mateix temps. “Col·lectivament, l’any que ve només hem de pensar en la permanència. Ens ho hem de prendre amb calma”, ha afegit abans de parlar sobre el partidàs que viurà aquest divendres Montilivi amb el Girona-Betis (21 h, GOL). “Està sent un any sensacional però l’hem d’acabar. Lluitem per un objectiu que semblava impensable, lluitarem per competir a Europa el pròxim curs. Ens agraden els objectius ambiciosos. El Betis porta una dinàmica molt bona però tenim moltes ganes de demostrar que el 5-0 d’Anoeta va ser un accident. Volem reivindicar-nos i donar alegries a l’afició”. Portu ha dit que li agradaria seguir dirigit per Pablo Machín. “Esperem que continuï, seria el millor per a tots”.

L’acte, obert per Delfí Geli agraint la implicació de Portu amb el Girona, ha comptat amb la presència del director esportiu, Quique Cárcel. “Per a nosaltres era molt important que un jugador amb aquests valors volgués formar part d’aquest projecte. Érem conscients que els rumors existien. Valorem la feina del terreny de joc i hem demostrat que el volem i que és important”. Arran de les declaracions del murcià, Cárcel ha afirmat que no ha tingut interès en ferm de cap altre club. “No he rebut cap trucada dient que pagarien la clàusula per Portu, hem considerat convenient valorar la seva feina. Ens ajudarà a fer créixer el projecte, aquesta és la nostra manera de treballar”. La fam del 9 gironí ha enamorat Montilivi. “Estic molt orgullós de la plantilla, tothom està sumant. Hi ha molts factors clau per entendre per què som on som. La mentalitat de Portu és bàsica, he viscut la transformació futbolística que ha viscut. Serà ell qui es posarà el seu sostre, el rendiment passa pel futur i no pel passat”.

Renovarà Machín?

Cárcel també s’ha manifestat sobre les converses amb el tècnic sorià. “El Pablo té un any de contracte, estem intentant negociar una millora de contracte i una ampliació de durada. Això és futbol i hi ha dues parts. La nostra és clara, i la seva, positiva. Volem que continuï portant el timó”. Encara no hi ha cap data límit: “Hi haurà un dia que ho haurem de saber, però això són temes interns, no tinc cap constància que ell no sigui aquí més enllà del 30 de juny”. Preguntat pel futur del club, ha respost: “Ens falta molt per créixer, només fa un any que som a l’elit. Estem fent les coses bé i Girona és un pas per seguir endavant”. El de Portu no serà l’últim moviment contractual abans que acabi el curs. “Parlem amb diferents jugadors per intentar consolidar el projecte, esperem tenir novetats pròximament”, ha finalitzat.