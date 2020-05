El govern britànic autoritza la tornada de la Premier League a partir del juny

El govern britànic ha donat llum verda al retorn de l'esport professional a partir del primer de juny a porta tancada. L'anunci de Boris Johnson, doncs, permetria el retorn de la Premier League aquest juny, tal com volien els dirigents de la lliga de futbol que mou més diners del món. Alguns clubs, però, encara dubten i treballen per pactar un calendari d'entrenaments. L'anunci arriba just en la setmana que s'hauria de veure el retorn de la lliga alemanya, la Bundesliga, aquest cap de setmana. La lliga espanyola vol tornar el 12 de juny, segons el seu president, Javier Tebas.

La Premier, tal com fa la lliga espanyola, treballa amb un calendari que hauria de permetre veure els primers partits, a porta tancada, a partir dels dies 8, 9, 10, 11 o 12 de juny. Els clubs de la Premier discuteixen el calendari avui mateix, amb una proposta diferent de les altres lligues que planifiquen el retorn: jugar els partits en pocs estadis, aprofitant que sense espectadors el fet de ser local no tindria tanta importància. La mesura serviria per facilitar la feina de desinfecció, seleccionant estadis que estiguin lluny de zones habitades com els del Manchester City, l'Arsenal o el West Ham. I, de pas, faria més fàcil així la feina de la policia per allunyar espectadors si tenen la intenció d'acostar-se als estadis.

Els dirigents de la Premier treballen amb un protocol de seguretat en què es vol prohibir escopir a la gespa, intercanviar-se samarretes o permetre fer cinc canvis per partit, tal com autoritza la FIFA durant aquests mesos afectats pel covid-19.

La mesura que permetrà la tornada de l'esport professional forma part de la fase 2 de desconfinament del govern de Boris Johnson, fase en què es permetria practicar esport de manera il·limitada. Aquesta decisió afecta altres esports, perquè al juliol es podria acabar la lliga de rugbi, veure els primers partits de criquet i les primeres curses de cavalls, sempre sense espectadors.