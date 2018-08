Pretemporades amb sol i platja

Catalunya i el País Valencià s’han convertit en una destinació preferent per als equips de bàsquet de les universitats nord-americanes, que s’han acostumat a fer una part de la pretemporada a casa nostra. Tres equips femenins (Penn State, Delaware i George Washington) i un parell de masculins (Ohio State i Michigan) han aprofitat l’agost per preparar la temporada amb un viatge que combina esport i turisme.

El pes de l’organització d’aquesta gira amb equips de la NCAA recau sobre l’agència Anthony Travel i l’entrenador Oriol Valls, però el ventall d’empreses que es dediquen a dissenyar aquests viatges està creixent. “Les universitats demanen una combinació entre esport i turisme. No obliden que és la seva pretemporada i busquen fer una bona feina que els permeti créixer, però també s’interessen per conèixer el país i el seu estil de vida. A més, hi ha interessos comercials. Quan parlem de grans universitats, les ofertes que reben per anar a la Xina o les Bahames són molt importants”, explica a l’ARA Gerard Solé, un dels organitzadors de la gira.

Aquestes estades solen durar uns 10 o 12 dies. “Normalment els equips aterren a Madrid, on s’estan els primers dies, passen per València i acaben a Barcelona. El torneig de Sant Julià de Vilatorta s’ha convertit en un clàssic de cada estiu. La ruta inclou moltes visites turístiques. No tenen limitacions econòmiques: s’allotgen als millors hotels possibles i no s’estan de res. Si tenen la possibilitat de veure un partit del Barça, ho fan. Es tracta d’universitats que signen acords multimilionaris amb grans marques”, diu Solé. Les visites al Camp Nou i l’Estadi de Montjuïc, els xous de flamenc i els creuers en catamarà formen part de l’oferta turística habitual.

Cada universitat té la seva casuística, però es poden trobar alguns trets comuns. “Quan decideixen fer un viatge d’aquestes característiques no és quan tenen un gran equip per anar a guanyar sinó quan els han marxat jugadors importants i necessiten construir un equip nou amb gent jove”, assegura Solé, tot un especialista en el bàsquet universitari. La normativa de la NCAA és molt estricta. “Els equips, per exemple, només poden viatjar cada quatre anys i tenen limitats el nombre d’entrenaments. Les sessions no poden incloure exercicis de cinc contra cinc”, resumeix.

“Un bon examen”

Els tècnics dels equips universitaris valoren molt positivament aquestes gires. “Aquests partits són un bon examen per a nosaltres. Quan vam decidir venir aquí buscàvem experiències com aquesta, que ens ajudessin a competir millor. Tenim sis jugadors nous i encara ens queda molta feina per fer, però aquest stage ens ha ajudat molt”, opina Chris Holtmann, entrenador de la Universitat Ohio State.

“És interessant venir i posar-nos a prova contra equips professionals. A nosaltres ens serveix per veure en quines àrees hem de treballar més”, argumenta Jennifer Rizzotti, entrenadora de la Universitat George Washington. El seu equip va disputar dos partits contra el Celje eslovè a Sant Julià de Vilatorta. La pròxima universitat que visitarà la comarca d’Osona és la de Michigan, que s’enfrontarà dins del Torneig BBVA al Mega Bemax serbi (dijous) i també al Divina Seguros Joventut (dissabte).