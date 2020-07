Quartararo aconsegueix la 'pole' per davant de Viñales i Márquez

Tot apuntava que aquesta temporada a MotoGP seguiria el domini clar de l’actual campió, Marc Márquez. I, de fet, res ha canviat, però la primera pole position, la del GP d'Espanya a Jerez, no serà seva. Després de dominar la matinal i d'un duel intens a última hora amb Maverick Viñales, el francès Fabio Quartararo s'ha endut el premi de dissabte a l'últim instant i s'ha avançat als dos pilots catalans.

Márquez havia fet el millor temps en els entrenaments lliures previs a la classificació amb un ritme trepidant. Preparat per la Q1, ha vist com el seu germà i encara company d’equip a Honda, Àlex Márquez, ha debutat oficialment en la categoria reina del motociclisme en la Q2, tot i que no amb gaire bons resultats. El germà petit dels Márquez ha quedat penúltim i sortirà des de la 21a posició en la primera cursa del Mundial.

A la Q1 tots els pilots han donat el màxim des de la primera volta, en què Márquez s’ha col·locat ràpidament en primera posició en els llistats. Cada pilot que creuava la línia de meta millorava el temps anterior, però sense aconseguir arribar al crono marcat pel vuit cops campió del món. Quan quedaven menys de cinc minuts per acabar la qualificació, Viñales ha començat a presentar resistència a Márquez i li ha pres el millor temps. En unes últimes voltes trepidants, els dos pilots s’han anat arrabassant la pole en el seu pas per meta volta rere volta. Fins que, ja amb la sessió tancada i els pilots en pista acabant les seves últimes voltes, Quartararo ha fet saltar la banca. Viñales s'ha quedat amb la segona posició i Márquez amb la tercera. En la cursa d'aquest diumenge Fabio Quartararo pot trencar la sort de Marc Márquez, campió en els dos últims premis disputats en aquest circuit.

Aquesta és la quarta pole consecutiva de Quartararo al Circuit de Jerez. A més, amb aquesta primera posició en la qualificació el pilot francès ha arribat al registre de set poles a MotoGP, amb les quals ha igualat Andrea Dovizioso.

Caiguda i luxació d’espatlla de Rins

Tot i que no ha sigut una sessió amb gaire caigudes, Alex Rins n’ha patit una de molt important en l’última volta que l’ha fet arrossegar-se per la grava. Les assistències l'han hagut d'ajudar a sortir del traçat mentre el català feia mostres ostensibles de dolor al braç dret. Ha sigut traslladat en ambulància fins als serveis mèdics del circuit i, després de ser atès, l'han traslladat a l'hospital amb una fractura amb luxació a l'espatlla dreta. És baixa per a la cursa.

Pol Espargaró, company la temporada que ve de Marc Márquez a Honda, ha quedat setè i el seu germà Aleix sortirà des de la setzena posició.

Mateix circuit, dos Grans Premis

Cal recordar que, a causa de la pandèmia, després de la primera cursa del Mundial els pilots i els equips es quedaran a Jerez. La contracció del calendari i les dificultats per moure's van portar l'organització a doblar moltes proves en un mateix circuit. La cursa de la setmana que ve serà el Gran Premi d'Andalusia.