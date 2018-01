Quique Sánchez Flores, de la felicitat al desencís

L'Espanyol pot viure aquest divendres un autèntic sotrac de cara a la planificació esportiva del seu projecte. L'endemà que l'equip eliminés al Llevant de la Copa i accedís als quarts de final, el seu tècnic, Quique Sánchez Flores, comunicarà al consell d'administració la seva decisió al respecte de si seguir o no vinculat al projecte. Darrere, el tècnic té una proposta en ferm de l'Stoke City, que el vol per substituir Mark Hughes, i li ofereix un contracte de cinc anys dins d'un ambiciós projecte amb un potencial econòmic important. Aquest mateix divendres, el tècnic s'ha reunit amb els seus ajudants, encara que no ha estat en la suau sessió de recuperació després d'eliminar al Llevant. El partit d'aquest cap de setmana contra l'Athletic Club podria ser el seu darrer a la banqueta. Mentrestant, l'Espanyol no té constància de cap oferta, i està a l'expectativa que el preparador doni un pas en un o altre sentit. A les oficines de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, el director general esportiu Òscar Perarnau i el director esportiu Jordi Lardín s'han reunit per tractar el tema, sent Javi Gracia el millor posicionat per substituir-lo.

Els anglesos, que haurien de pagar els 4 milions de la clàusula del madrileny, volen que el tècnic -l'altre candidat al qual estan sondejant és Martin O'Neill, que hauria de compaginar el càrrec d'entrenador amb el de seleccionador de la República d'Irlanda- comenci a treballar dilluns vinent, pel que la decisió ha de ser imminent. Què ha portat, però, a Quique Sánchez Flores a valorar abandonar el projecte espanyolista a la meitat del seu segon curs?

Promeses incomplertes a l'estiu

La relació de Quique amb el club sempre ha estat correcta. El consell d'administració de Chen Yansheng no l'ha qüestionat mai, però en els últims mesos el tècnic s'ha sentit enganyat per algunes promeses incomplertes i per algunes expectatives que tampoc s'han pogut complir. La ressaca de l'estiu passat encara dura als responsables esportius de l'Espanyol, a qui sembla que se'ls ha ennuegat la confecció d'una plantilla que, malgrat comença a veure la llum amb els triomfs contra l'Atlètic, el Màlaga i el Llevant, a la Copa, no ha acabat de convèncer. La primera mostra, les tres sortides en aquell gener: Diop, Hernán i Álvaro no comptaven pel tècnic. En aquell mercat estiuenc, a Quique Sánchez Flores se li va prometre una gran inversió que hauria de portar al seu conjunt a donar el següent pas, és a dir, millorar la setena posició i lluitar per les posicions europees. El club confiava en obtenir entre 12 i 15 milions per ventes (sobretot per Caicedo, Roberto i Diop), però el mercat va portar una realitat diferent (només se'n van obtenir 6,2).

Després de diverses reunions amb els responsables esportius per preparar la plantilla que havia de confeccionar-se, el passat abril, el tècnic espanyolista va anticipar que "l'any vinent olora bé, té bona pinta", i que l'Espanyol tenia per objectiu "anar a per les primeres opcions, hi ha possibilitat d'aconseguir-les; seran noms molt il·lusionants perquè el projecte segueixi creixent". La manca de ventes importants, un límit salarial més baix del previst i les restriccions del govern xinès, que va qualificar de "no recomanable" les inversions en futbol -un fet que va condicionar i reduir la despesa que Rastar havia previst- van impedir que l'Espanyol aconseguís satisfer al tècnic en aquell mercat.

Com a resultat d'aquests impediments, Quique va explotar després del darrer partit de la pretemporada, a Nàpols: "No estic gaire content, no sóc feliç. Veurem com acabem de tancar la plantilla i després direm què passa". El preparador madrileny ha tingut un pes cabdal fins ara en la confecció de la plantilla, fins al punt que el club li ha portat fins a sis jugadors a qui havia dirigit en anteriors etapes (Roberto Jiménez, Jurado, José Antonio Reyes, Álvaro Vázquez, Granero i Naldo). Tres d'ells ja no són al club, com tampoc hi han arribat a ser les primeres opcions que l'Espanyol volia al juny: Mariano, Borja Valero o Banega.

Del descontent a la seducció de la Premier

Aquell mateix estiu, Quique va poder marxar de l'Espanyol, com reconeixeria mesos després. El preparador va rebre diversos oferiments de clubs de primer nivell, però va quedar-se perquè havia manifestat el seu compromís amb Chen Yansheng sempre i quan el club el defensés a ultrança i satisfés els seus desitjos. Malgrat sentir-se perquè el club no va aconseguir-li el que li havia promès, va decidir acceptar la situació i, com a mostra de compromís amb el projecte, va determinar que havia de seguir. Des d'aleshores, però, li ha tocat la feina de portaveu de l'entitat, un rol que tampoc li ha agradat gens. "Com que ningú surt a explicar on s'ha quedat el projecte, he de fer-ho jo, el conformista", va queixar-se el passat 16 de desembre. Aleshores, però, va insistir en el seu compromís amb el projecte espanyolista. Uns dies després, el club va afanyar-se a donar confiança el tècnic en diferents compareixences públiques de Chen Yansheng, Òscar Perarnau, Ramon Robert o Jordi Lardín.

Després d'una setmana convulsa on l'entitat va procurar calmar els ànims, l'equip va aconseguir una ratxa de resultats que van aparcar un malestar que sembla haver-se reanimat amb l'aparició de l'Stoke City. "El míster és molt important per nosaltres, estem a mort amb ell i no em plantejo la seva sortida. Si ens ha donat algun missatge de comiat? Hem treballat com sempre, està molt centrat en aconseguir els objectius marcats i estic segur que no passarà res", va explicar Moreno després de derrotar al Llevant, evidenciant que al vestidor no es tenia constància de la possibilitat que el tècnic pugui marxar aquest mateix hivern. El propi Quique va mostrar-se enigmàtic a la roda de premsa posterior al duel al Ciutat de València, i no va desmentir la seva sortida: "No parlaré de mi en un dia tant important per l'Espanyol. No és moment per amargar l'alegria als periquitos".

L'interès de l'Stoke City va intensificar-se aquest dimecres, quan diversos representants del club anglès, el director executiu Tony Scholes i el vicepresident John Cotes, van traslladar-li el seu desig d'incorporar-lo d'imediat, segons 'The Guardian'. En aquest curs i mig a l'Espanyol, Quique ha dirigit 62 partits, amb un balanç de 23 victòries, 18 empats i 21 derrotes. A més, l'Espanyol ha anotat 75 gols i n'ha rebut 81 amb ell a la banqueta.

Fonts de l'Espanyol tampoc coneixien aquesta possibilitat, que ha anat guanyant pes amb l'insistent proposta del conjunt anglès. Fins al punt que l'entitat, que té diversos tècnics en cartera, hagi sondejat la disponibilitat del navarrès Javi Gracia, un dels millors posicionats en cas que Quique decideixi marxar. El madrileny sempre ha parlat meravelles de la Premier League, la lliga on va entrenar el curs 2015-16, al Watford, abans de dirigir l'Espanyol.