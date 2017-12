Quique Sánchez Flores: "El Girona ve a ocupar una mica del nostre espai, ens ha de provocar un sentiment de rebel·lia"

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores s'ha encarregat de donar un punt de motivació afegit als seus homes de cara al duel d'aquest dilluns contra el Girona. Qüestionat sobre si el creixement dels de Pablo Machín estava deixant una mica en l'ombra el projecte de l'Espanyol, el tècnic espanyolista s'ha mostrat clar en una resposta força reivindicativa: "Tinc la sensació que estem en un raconet d'aquí, on se'ns fa el cas que se'ns fa, i amb molta facilitat se'ns empeny cada cop més. El Girona ve a ocupar una mica del nostre espai, i això ens ha de provocar un sentiment de rebel·lia".

El preparador madrileny ha defensat que els blanc-i-blaus han de donar un pas endavant per "mantenir-se" al lloc que els "pertoca" com a club històric. "Tenim 117 anys d'història, hi ha pocs equips així Sembla que sigui complicat tenir presència en qualsevol lloc, però volem que sigui així, i ho hem de fer guanyant partits i defensant la nostra història".

Quique ha parlat de l'estancament que viu el projecte, i ha seguit la línia de David López, que dissabte va reconèixer que havien viscut un fre: "Hi ha una realitat, el fre real d'un projecte que, en un principi, estava pensat perquè aquest any creixés a una major velocitat, però no ha estat així". El preparador espanyolista, però, ha assegurat que amb la plantilla que tenen esperen fer "coses importants", i ha convidat als seus a tornar a ser l'equip "regular, amb compromís i intens de l'any passat".

Sobre el Girona, ha comentat que és un equip, com el Getafe, "molt treballat, que tot i venir de Segona, tenen un projecte". Malgrat el sistema utilitzat pels gironins, diferent al de la majoria d'equips, ha negat que tingui pensat canviar de plantejament: "No podem modificar l'esquema en funció del rival", ha afirmat el tècnic, que ha deixat entreveure que difícilment buscaran reforços al mercat hivernal: "No crec que el mercat d’hivern aporti solucions, tenim molts jugadors i hem de ser capaços de treure’ls el màxim rendiment.

El tècnic ha deixat fora de la llista de 19 convocats a homes com Melendo, Álvaro Vázquez o Naldo, a més de Sergio Sánchez, Javi López i Sergio García, aquests últims amb problemes físics. Si que hi són Hernán, Dídac i Óscar Duarte.