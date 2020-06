Quique Setién perd la confiança dels seus jugadors

Malgrat que portes enfora el missatge és d’unitat, la tensió de mica en mica esquerda la confiança del Barça. Tant als despatxos com al vestidor. Després de l’empat al camp del Celta, la sensació dins de l’expedició blaugrana era de decepció, com si fos una derrota, quan en el fons l’equip sortia líder de Balaídos. Al final del partit, alguns futbolistes van arribar a qüestionar a Quique Setién les decisions del tècnic durant la segona part del partit, en una conversa al vestidor de Vigo. “Coses normals al futbol”, intenten matisar al Barça, però la relació entre alguns pesos pesants del vestidor i el tècnic càntabre no ha sigut mai la millor. Els canvis fets a la segona part i la incapacitat d’aconseguir guanyar la partida a Òscar Garcia Junyent van centrar les converses després del partit de Vigo, tal com ja havia passat a Sevilla. El caràcter visceral de l’ajudant Eder Sarabia ja va generar alguna picabaralla verbal el febrer passat, just abans de l’aturada del covid-19, però les últimes setmanes alguns futbolistes ja han fet arribar als despatxos que no confien en l’exentrenador del Betis per la seva gestió dels partits. La directiva recorda que Setién té contracte fins al 2021, contracte que el tècnic vol complir. La possibilitat que sigui acomiadat si el Barça no guanya la Lliga, però, és real.

Piqué demana reaccionar

Si tot eren cares llargues dissabte a la nit, Gerard Piqué, que s’encarrega de fer de portaveu no oficial del club, va intentar començar a preparar la final de demà contra l’Atlètic de Madrid (22 h) amb un missatge a les xarxes socials: “Recordeu una cosa, som el Barça i això encara no s’ha acabat. Lluitar fins al final forma part del nostre ADN. Cap ben alt i dimarts anirem a totes!”, va escriure el defensa, intentant canviar la percepció sobre un equip que està empitjorant tots els seus registres de les últimes temporades, tant els golejadors com els de punts aconseguits fora de casa. Lluny del Camp Nou, el Barça ha sumat menys de la meitat dels punts possibles, 23 de 48. I la tendència amb Setién és pitjor que amb Ernesto Valverde en aquest aspecte. El tècnic de Cantàbria ha dirigit el Barça en 9 partits oficials fora de casa, però només ha aconseguit el triomf en tres. I un va ser contra un club de Segona B, l’Eivissa, en el partit de la Copa del Rei. Les altres victòries van ser al camp del Betis i el Mallorca. En canvi, els partits més importants no els ha pogut guanyar, com la derrota al Santiago Bernabéu a la Lliga i contra l’Athletic Club de Bilbao a la Copa del Rei, o els empats al camp del Nàpols a la Lliga de Campions, o contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán ja després del retorn de la competició. L’empat al camp del Celta de Vigo, doncs, no va ser una sorpresa. Les dades del Barça aquesta temporada fora de casa són les pitjors en 15 anys, de fet. Aquesta temporada encara queden per jugar tres partits com a visitant a la Lliga, el pròxim al complicat camp d’un dels equips més en forma de la competició, el Vila-real. Els altres, als camps d’un Valladolid i un Alabès que ja s’han salvat, semblen més assequibles per a un equip que s’ha quedat sense gaire marge d’error.

“Ens falta contundència per transformar el joc que fem en gols. La superioritat que vam manifestar a Vigo en una gran part del primer temps va ser prou per haver resolt el partit d’una manera més còmoda i afrontar la segona part amb més tranquil·litat. Però ens està costant”, va intentar explicar un Setién que es va veure qüestionat públicament per Luis Suárez. Encara a la gespa de Balaídos, el davanter uruguaià va ser preguntat per aquests mals resultats fora de casa. “Per això hi ha els entrenadors, per analitzar aquestes situacions. Nosaltres intentem aportar tot el que podem dins del camp, però tenim la sensació que a fora estem perdent punts molt importants, cosa que no passava altres temporades”, va raonar el davanter uruguaià. L’any 2020, quan res sembla sortir bé al Barça, podria ser aquell en què el club va tenir tres entrenadors. El destí de Setién depèn de poder guanyar la Lliga, que Valverde sí que va guanyar.