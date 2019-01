Rubi: "Quan Pedrosa, Puado i Álex hagin d'assumir responsabilitats, estaran a l'altura"

El tècnic és optimista pel que fa a la possibilitat de tancar, amb tres punts, una primera volta que podria acabar sent força satisfactòria: "Si som capaços de tirar endavant aquest partit ens situarem molt a prop d'Europa. Catalogaria la primera volta de molt bona, si això passa. Ens està costant guanyar fora de casa, però la nostra mentalitat és aquesta".

Sobre la Reial Societat, ha advertit que ve de sumar dos bons resultats contra equips de la zona alta sense encaixar gols. "Està en un moment de confiança alta. Durant la Lliga ens passa constantment, a alguns els agafes amb la moral alta, a altres amb la moral baixa. Intentem ser regulars en aquest aspecte, que sempre tingui un estat de confiança alta". Rubi espera un partit "atractiu i maco" contra un rival que s'està recuperant. "Hem vist partits amb Aguacil d'aquest any i de l'anterior. Al final, són ajudes, però la més important és poder manar amb la teva idea", ha afegit.

El preparador maresmenc té molt clar que l'objectiu de cara a la segona volta és mirar cap amunt: "Així ho pensen tots els equips, els que estan lluitant pel descens i per altres objectius. Hi ha hagut jornades de Lliga en què hem demostrat tenir un nivell per estar a les posicions europees, però ens ha costat mantenir-lo. A poc a poc estem recuperant el nivell".

Óscar Duarte és la principal baixa de la convocatòria per viatjar a Anoeta. El central de Costa Rica ha recaigut d'unes molèsties al pubis, i s'ha afegit a la baixa ja coneguda d'Hermoso, que deixa el primer equip amb només dos centrals disponibles, David López i Naldo: "Hem treballat amb algun altre jugador que en un moment donat pot actuar allà. A Mario li queda poc, i a l'Óscar no l'hauria de mantenir apartat gaire temps".

També són baixa per lesió Sergio García i Hernán Pérez. Rubi ha parlat sobre les absències d'aquests dos últims: "Són baixes importants, tenim una plantilla curta, ho vam enfocar així, és responsabilitat nostra i entenem que són fases que es poden passar durant la temporada, on anem més justos. És una pena que se'ns hagin ajuntat amb partits continuats de Copa, però per això tenim la resta de jugadors, en qui confiem". Javi López, descartat contra el Llevant, torna a la convocatòria.

Rubi ha tornat a parlar d'un mercat condicionat per les limitacions esportives: "Les lesions no ens trastoquen del tot, són curtes, no afectaran el mercat hivernal. Estic tranquil perquè l'àrea esportiva fa tot el possible, no renunciem a incorporar ningú. Però l'experiència em diu que en el mercat de gener molt sovint es decideixen coses l'últim dia". El tècnic, a més, s'ha mostrat feliç a l'hora de valorar el rendiment dels jugadors menys habituals que han aprofitat els minuts que han tingut en les últimes setmanes: "M'omple molt utilitzar jugadors diferents, que tothom pugui jugar. Estic convençut que hi ha jugadors a qui hem vist poc que ens poden ajudar molt".

El tècnic de l'Espanyol ha anticipat que l'alineació d'aquest dilluns serà, molt probablement, força diferent a la del dijous. En aquest sentit, el tècnic ha repartit elogis als tres jugadors que van pujar del filial i que es mantenen al primer equip: "Pedrosa, Puado o Álex López, amb paciència i temps per equivocar-se, tal com els veiem als entrenaments, quan hagin d'assumir responsabilitats, estaran a l'altura. No cal que sigui al primer tram, potser a la segona volta tindran més protagonisme i ens podran ajudar".