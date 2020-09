Rakitic: "No podria celebrar un gol contra el Barça perquè el porto al cor"

Ivan Rakitic (Rheinfelden, Suïssa, 1988) ja ha deixat de ser jugador del Barça i ha volgut acomiadar-se de tota l'afició en un acte acompanyat pel president Josep Maria Bartomeu i pels mitjans de comunicació –aquests de forma telemàtica–. El croat ha reiterat que ha sigut molt afortunat en poder jugar i competir durant sis temporades amb la samarreta blaugrana. "Entenc com funciona el futbol. Soc una persona oberta amb la qual es pot parlar i aconseguir coses", ha explicat sobre el seu comiat.

El migcampista ha volgut fer un repàs de la seva trajectòria donant molt valor als grans partits disputats i destacant també el gol marcat a Berlín en la final de la Champions. Tot i aquests sis anys d'èxits, l'última temporada ha sigut la més complicada i, com ell ha confessat, l'ha portat a reflexionar. "Durant 6 temporades passen moltes coses. Sabem el que va passar amb el Bayern i nosaltres som els primers a qui no ens ha agradat. És un moment, per descomptat, de reflexió i anàlisi, però també és el moment de felicitar l'altre equip. Em fa pena no haver pogut ser-hi aquest últim partit. Tothom que em coneix sap que sempre vull estar disponible i ajudar, em fa ràbia no haver pogut ser-hi per lluitar i capgirar-lo".

Tot i que és conscient de la difícil situació per la qual està passant el club, Rakitic segueix creient que "el Barça és el Barça": "És el club més gran del món. Això no canviarà per algunes decisions. Per als jugadors és un gran somni poder jugar al Barça i entenc la dificultat de jugar molts anys per al Barça. S'ha arribat a un punt en què les temporades només es donen per bones si hi ha títols".

"Tinc el vincle especial amb el Sevilla, on viuré una etapa molt especial. Ja en parlarem. Però he passat anys meravellosos", ha volgut remarcar Rakitic. Ara tornarà a la que va ser la seva casa abans de vestir la samarreta blaugrana però reconeix que el seu cor sempre serà una mica blaugrana. "El meu respecte cap al Barça és màxim. Òbviament seguiré tots els fets que passin aquí, al Barça, amb molta atenció. No podria celebrar un gol contra el Barça perquè el porto al cor".

El jugador no ha volgut parlar de la situació dels seus companys, ja que entén que "cada jugador fa la seva anàlisi i pren les seves decisions": "Jo he vist que és el moment. El que ha de fer Leo o els altres jugadors no ho sé, cal preguntar-los-ho a ells mateixos. Per part meva, he aconseguit parlar amb la directiva i hem arribat al punt d'estar tots d'acord". Tot i l'estima cap a tots els seus companys de vestidor aquests anys, Rakitic ha volgut fer esment especial per Iniesta i Xavi. " Estic agraït als tres entrenadors que he tingut, per cada moment viscut i per tot el que he tingut. Em vull quedar amb Andrés i Xavi, conviure dia a dia amb ells, aprendre tantes coses... L'any que vaig estar amb Xavi va ser molt important per a mi", ha confessat.

Una trajectòria plena d'èxits

No portava ni un any al Barça i Ivan Rakitic ja havia guanyat el triplet i marcat a la final de la Champions de Berlín contra el Juventus. En pocs mesos, doncs, Rakitic havia guanyat absolutament tots els títols que podia guanyar amb un club. Amb el Barça, cinc, ja que també van caure el Mundial de Clubs contra el River Plate i la Supercopa d'Europa contra el Sevilla, club que el 2014 havia guanyat l'Europa League amb Rakitic de capità. El croat, que ha acabat guanyant 13 títols vestit de blaugrana, torna a Sevilla després de sis anys en què ha sigut un gregari de luxe.

Al final, el Barça rebrà tot just 1,5 milions per un jugador de 32 anys que la pròxima temporada quedava lliure de contracte. El club, però, podria cobrar fins a 9 milions més en funció de variables, com partits jugats o títols. Ara bé, algunes variables segurament no es podran cobrar mai, perquè inclouen que el Sevilla pugui guanyar la Lliga.