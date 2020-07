El Reial Madrid finalitza el procés d'absorció del CD Tacón femení

El Reial Madrid ha comunicat que ja ha entregat a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la documentació per fer efectiva la fusió per absorció del CD Tacón de futbol femení, tal com es va aprovar a l'assemblea general extraordinària de socis compromissaris celebrada el 15 de setembre del 2019. Així doncs, el Madrid completa el procés iniciat fa un any per tenir secció de futbol femení.



La Reial Federació Espanyola de Futbol, de fet, ha comunicat que aquesta documentació és correcta, de manera que la fusió serà efectiva quan es doni per conclosa definitivament l'actual temporada de futbol 2019-20. El Reial Madrid disputarà les competicions de futbol femení a partir de la temporada 2020-21, sent la Ciutat Reial Madrid la seu dels seus partits, segons ha informat el club. Dins del procés, el Madrid també incorpora equips juvenils i cadets.

Ja feia anys que el club blanc treballava amb la possibilitat de tenir un equip femení, però, en lloc de començar des de l'inici, el president Florentino Pérez va optar per l'absorció del CD Tacón, club femení que havia pujat a Primera. L'última temporada, ja amb els diners del Madrid, el Tacón va poder fitxar jugadores de nivell com les sueques Sofia Jakobson i Kosovare Aslani, la brasilera Thaisa Moreno i la nigeriana Chioma Ubogagu (Orlando Pride). Malgrat els reforços, el Madrid va ser golejat pel Barça per 9 a 1 en la primera jornada.