El Reial Madrid busca complir els pronòstics i revalidar el títol del Mundial de Clubs

El Reial Madrid inicia aquest dimecres a Abu Dhabi contra l'Al-Jazira (18 h, La 1) el camí per revalidar el títol del Mundial de Clubs, que va aconseguir l'any passat al Japó. Com no pot ser de cap altra manera, els de Zinedine Zidane arriben a la cita com a grans favorits, ja que disputaran el torneig en qualitat de campions d'Europa. Per tant, tot el que no sigui veure Sergio Ramos aixecant el trofeu de campions del món dissabte a la tarda serà una sorpresa majúscula.



Per encarar les semifinals, els madridistes recuperen l'extrem gal·lès, Gareth Bale, i el central francès, Varane, que ja s'han entrenat amb total normalitat amb el grup i que s'espera que rebin l'alta mèdica abans del xoc de dimecres. En la roda de premsa prèvia al partit, Zidane no ha defugit el paper d'equip favorit: "No hi ha excuses: hem tingut temps per preparar el partit i tenim l'obligació de fer les coses bé". El francès s'ha referit al Mundial de Clubs com un "títol important" i ha volgut destacar que els blancs estan "il·lusionats" amb la possibilitat de sumar un nou trofeu al seu palmarès.

Per fer-ho, els actuals campions del món hauran de fer bons tots els pronòstics, en una competició on els equips europeus sempre hi tenen més a perdre que a guanyar.

Rival inesperat a semifinals

El Reial Madrid debutarà en el torneig disputant directament les semifinals, honor que tradicionalment s'atorga tant al campió de la Champions europea, com al de la Libertadores sud-americana. En aquest duel per accedir a la final de dissabte, els madridistes s'enfrontaran a l'Al-Jazira, que juga com a convidat perquè és el campió de la Lliga dels Emirats Àrabs Units i va donar la sorpresa dissabte passat derrotant el guanyador de la Lliga de Campions d'Àsia, l'Urawa Red Diamonds japonès.

A l'altra banda del quadre, la principal alternativa al Madrid per endur-se el títol, el Gremio brasiler, disputa aquest dimarts l'altra semifinal contra el Pachuca mexicà, que va imposar-se dissabte al Wydad Athletic de Casablanca.

El videoarbitratge, un altre cop protagonista

Com en l'edició anterior, celebrada al Japó, els àrbitres del Mundial de Clubs tornaran a comptar amb l'ajuda del famós VAR. A més, les porteries del Zayed Sports City Stadium d'Abu Dhabi, estadi on es disputa enguany el torneig, també han estat equipades amb l'anomenada 'goal-line technology' [sistema de detecció automàtica de gols]. Per tant, la manca de tecnologia no podrà ser excusa en el cas de produir-se errors arbitrals.

Cal recordar que en l'última edició del Mundial de Clubs, l'aplicació del videoarbitratge no va tenir la fluïdesa que estava prevista, fet que va generar diverses polèmiques que van posar-ne en dubte la utilitat.