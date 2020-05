Reinventar-se en temps de coronavirus

Després de gairebé 20 anys al Joventut de Badalona, els últims dotze com a delegat de l’equip verd-i-negre, David Garcia va fer un canvi de rumb professional. Cansat dels viatges i d’una dedicació de pràcticament 24 hores, va fitxar per Nothingbutnet, una start-up valenciana que s’ha anat reinventant amb el pas del temps. Un dels seus últims projectes ha saltat ara del món de l’esport a la societat civil. Es tracta de Soocial Distance, un sistema de localització d’alta precisió en temps real que permet gestionar les dades dels usuaris respectant la seva privacitat.

“El projecte inicial, que es deia NBN23, estava pensat per al bàsquet. Era un tracking que permetia posicionar en una instal·lació tancada els jugadors d’un equip, per saber com es movien. Pavellons de Badalona, València i Madrid van provar aquesta tecnologia, però la cultura d’ús d’aquestes dades encara no està gaire avançada. Estem en tràmits amb la NBA perquè ens validi el projecte, ja que als Estats Units és una altra història”, explica Garcia. El següent pas va ser adaptar el projecte a les piscines i va rebre el nom de Nagi. “Aquest sistema ens permet seguir els nedadors per l’aigua i monitoritzar tots els seus entrenaments, però a més ens dona informació en temps real i això és molt útil per als socorristes, que poden rebre un avís quan una persona porta massa temps sota l’aigua. Hi ha piscines al Japó, als Estats Units, Madrid i Oviedo que ja han incorporat el sistema”, assegura.

L’última evolució del projecte s’ha produït fa unes setmanes i ha sigut batejada com a Soocial Distance. “L’empresa va decidir aplicar aquesta mateixa tecnologia per monitoritzar tot el que passa dins d’un edifici o d’una instal·lació coberta i aplicar aquesta informació per assegurar les mesures de distanciament físic”, argumenta.

Vibració per alertar

Una de les aplicacions de Soocial Distance està pensada per controlar l’aforament dels gimnasos, ja que comptabilitza les entrades i les sortides, així com la distribució dels usuaris per tota la instal·lació. Aquesta eina permet gestionar l’ús de les taquilles dels vestidors i reservar hora per a una classe de fitness, assegurant que l’aula no superarà el nombre màxim de persones que marqui la normativa. Si dos usuaris no respecten la distància de seguretat, el mecanisme emet una vibració per alertar-los de la irregularitat. Soocial Band mesura, a més, els passos i el pols cardíac durant tot el dia. D’aquesta manera ofereix a l’usuari la possibilitat de comptabilitzar el seu exercici diari fora del centre.

“Aquesta tecnologia es pot utilitzar des d’un mòbil o implementar en qualsevol polsera o targeta identificativa de les que les empreses utilitzen per fer fitxar els treballadors. Si hi ha un rebrot, permetria saber amb qui ha interactuat cada empleat”, diu Garcia. Les possibilitats són molt variades. “Les adaptacions depenen de la imaginació que tingui la gent. No és una tecnologia nova, sinó que nosaltres ja fa molt de temps que hi treballem i tenim molta experiència. El que hem fet ara és desenvolupar-la”, resumeix aquest bon amant del bàsquet.

“Em fa molt feliç veure com hem reciclat una tecnologia pensada per al món de l’esport per adaptar-la a una situació tan complexa com la que estem vivint ara per culpa de la pandèmia del coronavirus”, reconeix Garcia, que pensa en gimnasos, oficines de treball i centres comercials com a clients finals. Els responsables del projecte ja han fet arribar la proposta a les diputacions de Barcelona i Girona.

"Em fa molt feliç veure com hem reciclat una tecnologia pensada per al món de l’esport per adaptar-la a una situació tan complexa com la que estem vivint" David Garcia Exdelegat del Joventut i treballador a Nothingbutnet

Des del 18 de maig, l’edifici Global Sports Innovation Center de Microsoft (GSIC) a Madrid compta amb aquest sistema a les seves instal·lacions. Així, l’empresa té un control total sobre l’aforament amb un comptador en temps real de les persones que són a la instal·lació. Abans de la pandèmia, aquest recurs tecnològic estava instal·lat i funcionant a ple rendiment a L’Alqueria del Bàsquet de València i en alguns centres de les cadenes de gimnasos YMCA i Go Fit, entre d’altres. “Ara podem localitzar, en temps real, els treballadors i els visitants amb dos colors diferents, de manera totalment anònima, cosa que ens permetrà garantir la distància de seguretat i assegurar les nostres instal·lacions a l’arribada de la nova normalitat. Estem encantats de comptar amb aquesta tecnologia i convidem gimnasos, clubs i altres entitats esportives a valorar aquesta solució com una possibilitat en la seva imminent reobertura”, assegura Iris Còrdova, directora general del GSIC.

“Seguretat i tranquil·litat”

Les necessitats de les empreses han canviat en molt poc temps. “Saber on hi ha les persones en temps real té múltiples possibilitats i aquesta crisi només ha accelerat un avenç que era qüestió de temps i té grans possibilitats”, explica Javier Bosch, CEO de Soocial Distance. La progressiva desescalada haurà d’explorar noves fórmules per adaptar-se a les diferents mesures que es vagin decretant. “L’activitat tornarà a les nostres vides i també als nostres negocis, per la qual cosa serà necessari garantir la seguretat i la tranquil·litat de les persones. Amb aquesta tecnologia és possible assolir aquests objectius respectant en tot moment la privacitat de les persones”, afegeix.