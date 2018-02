El cuer, el rival ideal per a la reacció del Reus

El Reus Deportiu rep aquest diumenge la visita del Llorca (18h), el cuer de la Lliga 1/2/3, una ocasió ideal perquè el conjunt tarragoní torni a guanyar un partit a casa després de més de dos mesos sense aconseguir-ho. L'última victòria de l'equip d'Aritz López Garai a casa es va produir el 2 de desembre, amb el Barcelona B com a rival, (2-1).

Des de la victòria davant els blaugranes, l'equip reusenc ha marcat un únic gol davant la seva pròpia afició, malgrat haver disputat quatre partits. Va ser contra l'Alcorcón en la vint-i-unena jornada (1-1). Davant el Granada, el Lugo i l'Oviedo no va veure porta. La mala ratxa del conjunt català l'ha fet descendir fins a la dissetena posició i, amb 30 punts, està a un sol de la zona de descens.

Per tornar a prendre el vol amb un triomf davant el cuer, López Garai podrà comptar amb la totalitat de la seva plantilla, a excepció d'un Ricardo Vaz, que segueix recuperant-se d'una greu lesió de genoll. El central Olmo, que s'havia operat d'un dit de la mà, tornarà a la titularitat al costat de Pichu Atienza. El lateral destre Jorge Miramón, que ha estat més de dos mesos de baixa, també està disponible, així com el migcampista Juan Domínguez i el punta David Querol, que també estan en condicions de jugar si l'entrenador requereix els seus serveis.

Yoda, que va caure de la llista de l'últim duel del Reus, a Sòria davant el Numància, per unes molèsties musculars, també tornarà. Per enfrontar-se al cuer, López Garai no descarta tornar a jugar amb dos davanters, i per això Lekic i Máyor podrien formar una dupla que l'afició porta molt temps reclamant.