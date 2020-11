Ricky Rubio protagonitza la primera bomba del mercat a l'NBA

El mercat de la NBA ha obert aquest dilluns a la tarda i una de les primeres bombes ja està servida. La protagonitza Ricky Rubio, que segons diversos periodistes especialitzats en la millor lliga de bàsquet del món marxarà traspassat als Oklahoma City Thunder. El base del Masnou es veu obligat a canviar d'aires per deixar espai a les arribades de Chris Paul i Abdel Nader des d'Oklahoma als Phoenix Suns, on Rubio només ha jugat una temporada. L'acord també inclou una primera ronda del draft del 2022 per als Thunder i el traspàs de tres jugadors més: Kelly Oubre, Ty Jerome i Jalen Lecque.

... what a business 🙃 — Ricky Rubio (@rickyrubio9) November 16, 2020

El mòbil principal d'aquesta operació entre franquícies és Chris Paul, que tot i la seva veterania (35 anys) continua sent un dels millors bases en actiu de la competició. Els Thunder sabien de l'enorme valor d'un jugador que van obtenir l'estiu del 2019 en un moviment que va enviar el seu millor home, Russell Westbrook, als Houston Rockets. Així funcionen els negocis a la NBA. Els jugadors són una mercaderia milionària en mans d'executius que no estan per romanços. Rubio no es podrà negar al segon canvi d'equip en dos anys. "Quin negoci!", ha piulat el català quan l'operació ha començat a fer-se viral a les xarxes.

Cartell d'home important

L'estiu passat, Rubio va signar per tres temporades i 51 milions de dòlars amb els Suns després de dues campanyes als Utah Jazz, franquícia a la qual va aterrar després d'iniciar-se a la NBA de la mà dels Minnesota Timberwolves. Els Thunder seran el seu quart equip a la lliga americana. L'ex del Barça i de la Penya arribarà a Oklahoma amb el cartell de jugador important. Pocs experts dubten del seu nivell als 30 anys. De fet, la seva aportació als Suns després del confinament va estar a punt de dur la franquícia d'Arizona als play-off amb un balanç immillorable de vuit victòries en vuit partits després del confinament. En el còmput de la temporada, va fer una mitjana de 13 punts, 9 assistències i 31 minuts en 57 partits disputats.