Roberto Rosales: "He de passar un procés d'adaptació, però espero competir al més aviat possible"

"Estic en un club històric i vinc a formar part d'aquesta història". Uns dies més tard del que estava previst inicialment, Roberto Rosales ha sigut presentat com a nou jugador de l'Espanyol. El lateral veneçolà arriba cedit pel Màlaga fins a final de curs, i l'entitat espanyolista disposarà d'una opció de compra que, segons ha reconegut el director de futbol professional, Francisco Joaquín Pérez, 'Rufete', és de 3 milions d'euros. Si l'Espanyol no pot arribar a aquesta xifra, el lateral tornarà al Màlaga a final de curs, ja que va renovar per un curs més. "Si no ho feia, el club d'origen no volia desprendre's d'ell", ha precisat Rufete.

El director de futbol professional l'ha descrit com un jugador que pot aportar "versatilitat", un motiu que ha sigut fonamental a l'hora de valorar la seva incorporació. "Quan no es poden reforçar dues o tres posicions al mercat, cal pensar i buscar un jugador versàtil. Coneix la Lliga, els costums d’aquí: l’adaptació serà ràpida, crec que són factors que cal tenir en compte, juntament amb l’econòmic. Ens donarà molt".

Rosales ha agraït la confiança de l'Espanyol, que va posar fi a "uns dies molt complicats" al Màlaga, on feia tres setmanes que estava apartat del grup després de declarar-se en rebel·lia perquè no volia jugar a Segona. El lateral veneçolà ha afirmat que físicament se sent "molt bé", i que si hagués sigut per ell "hauria jugat a Vitòria". Rosales ha reconegut, però, que necessitarà un període d'adaptació que espera que sigui "el més ràpid possible". "Ja conec Sergi Darder i Roberto Jiménez, així serà més fàcil. Vinc per ajudar, la meva principal virtut és l'esforç, el sacrifici, intentaré guanyar-me la confiança de l’entrenador i del vestidor i competir al màxim nivell", ha assegurat. El lateral, a més, ha confessat que no té problemes per jugar a la banda esquerra: "Hi he jugat amb la selecció, estic a disposició de l'equip".