Ter Stegen: "Rebre el gol de Florenzi a Roma va fer-me més fort"

Marc André Ter Stegen ha parlat en roda de premsa abans del partit contra el Roma, afirmant que «tenim un partit que no serà fàcil, estem concentrats en el nostre joc. Si estem concentrats, serà difícil per a la Roma eliminar-nos, però ells són un bon equip, no ens podem relaxar".

Sobre l'estat de forma, Ter Stegen ha dit que "estem sempre frescos pels partits importants, però sabem que tothom pot ajudar, a la plantilla, malgrat que el nostre ritme de joc és complicat. Tenim qualitat i més d’11 jugadors". Segons el porter, "cada tècnic ens ha ajudat, Luis Enrique ens va fer pensar diferent i Valverde ens ha donat solucions. Tenim un gran equip i cada any hem anat millorant". De fet, ha fet broma quan li han preguntat sobre la forma de defensar amb un 4-4-2. "I qui et diu que juguem així? A vegades s'hi assembla. La clau és tenir jugadors que tenen clar a que juguem, cada dia".

El porter ha dit que no ha modificat res la seva forma de jugar malgrat haver rebut, precisament a Roma, un gol de Florenzi des de el mig del camp. "El gol va fer-me més fort" ha explicat, tot deixant clar que "no va canviar la forma de jugar, segueixo atent a tot, però es van dir moltes coses sobre mi llavors i va servir-me".

Ter Stegen, qui ha estat preguntat per la vida a Gràcia, on viu, ha explicat que al barri la gent li demana la Champions. "Veig la gent satisfeta, però nosaltres no podem estar satisfets fins el final. Toca estar molt endollat".

Al porter li han preguntat pel seu top 5 de millors porters, "clarament Buffon, De Gea, Neuer, Alysson tot i que no l'he vist, Ederson...molts porters que fan als seus equips millors. Però no puc valorar qui és el millor"