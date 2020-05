Els futbolistes de la Premier League no veuen clar tornar als terrenys de joc

Just un dia després de rebre permís del govern per retornar als terrenys de joc aquest juny, la Premier League afronta un nou maldecap. Danny Rose, futbolista del Newcastle United, s'ha convertit en un dels portaveus entre els jugadors que prefereixen donar la temporada per acabada. El futbolista cedit pel Tottenham Hotspur ha afirmat: "El govern diu que vol el futbol de tornada perquè millorarà els ànims de la gent, però a mi no m'importen els ànims de la nació", ha explicat, perquè "hi ha vides en joc". "El futbol no hauria de tornar fins que els casos baixin massivament".

La lliga segueix en converses aquesta setmana amb clubs i jugadors. La reunió mantinguda aquest dilluns entre els 20 equips de la Premier va servir per unir els clubs en la proposta per allargar tots els contractes als jugadors que finalitzen el 30 de juny fins que acabi l'últim partit de la temporada, però va veure els clubs afirmant que no accepten la proposta de la Premier de jugar aquests últims partits a estadis neutrals. Els clubs, doncs, volen acabar als seus estadis, però sense espectadors.

Segons el Daily Mail, diferents jugadors han demanat als seus clubs no entrenar fins que la situació al Regne Unit no millori. Jugadors com Sergio Agüero o el català del Watford Gerard Deulofeu han admès que no se senten còmodes amb el retorn de la lliga. En declaracions a Televisió de Catalunya, Deulofeu ha estat clar en afirmar que preferiria que "no és reiniciés" la Premier. Altres jugadors s'han posicionat a favor del retorn de la competició.

Altres lligues segueixen endavant

A Itàlia, la Serie A segueix sense data de retorn, tot i que el ministre d'esports Vincenzo Spadafora, ha autoritzat els clubs de futbol perquè comencin les sessions en grup a partir del dilluns 18 de maig. El govern italià atén així la petició de la Federació (FIGC) de normalitzar els entrenaments, després de dues setmanes de pràctiques en solitari o en grups molt reduïts.

La Bundesliga hauria de tornar aquest cap de setmana vinent, la primera gran lliga europea a tornar als terrenys de joc, sense espectadors. Abans, ja ha tornat la lliga de Corea del Sud. La lliga d'Àustria ha comunicat avui que tornarà a jugar-se aquest juny, en una data per definir, sense espectadors.