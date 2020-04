Jaume Roures afirma que denunciarà la directiva del Barça pel cas Barçagate

L'empresari Jaume Roures, propietari de Mediapro, ha anunciat avui en una entrevista al Diari de Girona que té preparada una demanada contra el FC Barcelona "per administració deslleial dels diners dels socis", ja que va ser una de les persones atacades a les xarxes socials en el cas del Barçagate.

Roures ha explicat que té preparada la demanda pels atacs rebuts, tant per ell com per la seva empresa, en uns comptes a Facebook suposadament controlats per I3 Ventures, l'empresa contractada pel Barça per millorar la imatge de la junta directiva que presideix Josep Maria Bartomeu. "És un Barçagate en tota regla. No em van sorprendre aquest tipus d'operacions, perquè ja ho feia Núñez quan no hi havia xarxes. Aquesta directiva segueix el que s'ha anomenat nuñisme. No creia que fossin tan ximples de no pensar que s'acabaria descobrint. Dona una mesura del seu nivell intel·lectual bastant pobra", ha assenyalat Roures .

El cas Barçagate va provocar la sortida de la junta directiva de sis directius, un dels quals el vicepresident Emili Rousaud, que va afirmar que algú "havia posat la mà a la caixa" en aquest cas, ja que les factures per pagar aquests serveis de control de les xarxes es van fraccionar en factures de 198.000 euros per evitar haver de justificar els serveis davant la comissió d’adjudicació del club, que controla els pagaments superiors a 200.000 euros. Un escàndol aixecat per la Cadena SER. Ara, el club espera el resultat d'una auditoria externa per establir responsabilitats d'un cas que pot provocar més denúncies. La directiva, de fet, en vol presentar una contra Rousaud i ell també medita fer el mateix.