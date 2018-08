Rubén Alcaraz negocia la seva arribada al Valladolid

Rubén Alcaraz té força encaminada la seva incorporació al Valladolid, el primer rival dels gironins en el campionat de Lliga que començarà el 17 d'agost. A falta dels darrers detalls d'una operació que té el vistiplau de totes les parts, el migcampista reforçarà al conjunt val·lisoletà en el seu retorn a Primera, després d'arribar al Girona el 2015, formar part de la plantilla de l'ascens a l'elit i jugar la temporada passada, a préstec, amb l'Almeria.

Renovat fa un estiu fins al 2020, Rubén Alcaraz no vol desaprofitar l'oportunitat de tenir més minuts en la màxima categoria dels que Eusebio li pot garantir a Montilivi, a causa de la ferotge competència al mig del camp, on als insubstituïbles Pere Pons i Àlex Granell se sumen Aleix Garcia, que ha augmentat la seva quota de protagonisme, i David Timor, que ha rebut l'interès de diversos equips de Segona. Alcaraz, que no va participar en la sessió de dimecres a la tarda i no ha sigut convocat en l'amistós a Sabadell, ara espera que Girona i Valladolid tanquin l'acord definitiu, probablement mitjançant un traspàs que s'hauria de fer oficial les pròximes hores.