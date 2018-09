Sandro Rosell nega voluntat de defraudar a la declaració de l'IRPF del 2012

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha negat avui davant del jutge que tingués voluntat de defraudar a la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici del 2012, quan, segons la Fiscalia, va evadir impostos per valor de 229.569 euros. L'advocat de Rosell, Pau Molins, ha defensat en declaracions als mitjans de comunicació que l'acusació se sustenta per un "canvi de criteri sobrevingut" de l'Administració Tributària, que ara considera frau pràctiques que el 2012 eren comuns.

"No hi ha cap ingrés ocult, els ingressos es van notificar de forma transparent a la Hisenda Pública, i els ingressos de la societat TOC es devien als serveis que prestava d'assessorament en màrqueting esportiu i companyies. Sempre ho havia fet així i mai li havien dit res. És evident que aquí hi ha hagut un canvi sobrevingut de criteri ", ha assegurat.

Rosell ha arribat a la Ciutat de la Justícia custodiat pels Mossos d'Esquadra que l'han traslladat des de la presó de Brians 2, on roman en presó preventiva mentre espera que l'Audiència Nacional ho jutgi per blanquejar presumptament diners de la Confederació Brasilera de Futbol .

L'advocat de l'expresident del Barça ha subratllat que Rosell s'ha mostrat disposat a pagar una multa per solucionar la situació "sempre que pugui fer-ho", atès que té comptes embargades per la seva possible responsabilitat econòmica derivada del cas que investiga l'Audiència. Segons la Fiscalia, Rosell es va deduir indegudament despeses a través d'una societat administrada per ell mateix que es dedicava a l'organització de congressos.

La societat, amb seu al domicili del propi Rosell, no tenia estructura empresarial i els seus únics treballadors eren cinc persones que s'encarregaven del manteniment i la neteja de les oficines i de la segona residència del querellat, segons manté la Fiscalia en la seva querella. Al llarg de l'exercici de 2012, afegeix el ministeri públic, Rosell va utilitzar l'empresa per obtenir rendes que no va declarar en el seu autoliquidació per IRPF i que derivaven de la seva activitat professional.

Segons la Fiscalia, l'empresa del querellat es dedicava a emetre i cobrar factures a clients que eren del mateix Rosell, amb el que s'ocultaven els ingressos del querellat a la Hisenda pública. Així mateix, el ministeri públic acusa l'expresident del FC Barcelona de no haver inclòs en la seva declaració de 2012 la imputació de rendes immobiliàries corresponents a un immoble situat a la província de Girona.

La querella afegeix que, al llarg de la investigació d'aquest frau fiscal, l'Agència Tributària ha detectat dos ingressos de 13,5 i de 5,6 milions d'euros que Rosell va percebre el 2012, respectivament, de Goldman Sachs i del Banc Rural del Brasil, quantitats que podrien elevar la quota defraudada si es confirma que són guanys patrimonials no justificades.

En la declaració d'avui l'expresident no s'ha referit a aquests ingressos perquè entén que estan relacionats amb el cas que investiga l'Audiència Nacional i, per tant, és allà on s'ha d'explicar.