Jaume Roures: "Rosell em va espiar 14.000 mails i té un judici pendent. Llavors tothom quedarà retratat"

El soci fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha respost a l'expresident del Barça, Sandro Rosell, que ahir diumenge va esmentar el seu nom quan li van preguntar sobre possibles responsable dels dos anys que va passar a la presó. Rosell, entrevistat per Jordi Évole al programa de La Sexta Lo de Évole, va dir que volia saber qui hi havia al darrere d'aquells dos anys en presó preventiva acusat d'uns delictes dels quals no era culpable, ja fos "Florentino Pérez o Jaume Roures". Roures li ha respost: "No vull posar en marxa el ventilador, que és el que es dedica a fer el Sandro. Si diu coses concretes, jo responc coses concretes. Fa riure pensar que tinc alguna influència en l’Audiència Nacional, si no fos per les circumstàncies que ha viscut el Sandro". Roures ha dit que compartia la sensació que no s'havia fet justícia amb Rosell i ha deixat clar que no hi tenia res a veure. "Em sembla molt bèstia el que li ha passat. Segurament les acusacions que ell fa contra la jutge Lamela tenen fonaments, els jutges poden fer el que els doni la gana. Aquestes coses s’han de lluitar fins a les últimes conseqüències".

La relació entre tots dos és dolenta des de fa anys, perquè no comparteixen punts de vista sobre el negoci del futbol i el Barça. Rosell acusa Roures de criticar-lo un cop va arribar a la presidència del club el 2010 i va trencar contractes televisius que Mediapro mantenia amb el Barça. Roures ha recordat que hi ha una causa oberta contra Rosell per espionatge. "Vaig descobrir que m'espiava el correu durant anys, i n'hi ha un judici pendent. I quan s'acabi, parlarem d’on és cadascú, aquest és el fons de la qüestió. La gent que va intervenir en l'operació d’espiar el meu correu i el de Mediapro és Sandro Rosell i dues persones més que encara treballen al Barça: 14.000 mails durant uns tres anys i mig. Hi havia peticions expresses de l’empresa del Sandro en què es deia que busquessin mails per veure com funcionava el futbol als bars, entre altres coses. Ara està tot parat, però quan surti el judici, tothom quedarà retratat. Fa quatre anys me'n vaig adonar i vaig fer-ho públic. Vaig veure que passaven coses estranyes al meu correu i estirant el fil vam veure que el responsable d’informàtica de Mediapro era al darrere de tot. Al cap de poc temps, aquest senyor va entrar a treballar al Barça i encara hi és".

Roures també ha explicat el dia en què Rosell va intentar evitar que aquest cas arribés a la justícia: "Hi havia testimonis en aquesta reunió, tant del meu costat com del seu. Ell volia un pacte a la catalana , hoy por ti, mañana por mi. Deixe-m’ho córrer i ja ho arreglarem, vaja. I jo li vaig dir que no. Tu saps què és que et punxin el correu durant tres anys i mig? Imagina’t que algú té el teu correu personal i professional durant tot aquest temps... estàs totalment despullat".

I sobre el possible retorn del futbol, ha recordat que "se suposa que aquesta setmana començaran els entrenaments amb totes les mesures sanitàries pertinents". "Si això es pot desenvolupar amb tranquil·litat durant 20-25 dies, podrem tenir futbol a porta tancada d’aquí a un mes o un mes i una setmana. Serà necessari perquè el futbol no pateixi més del que està patint". I ha afegit que, "fins que no hi hagi una vacunació massiva, res no serà com era abans, ni la Rambla, ni la feina, ni el futbol... És una situació d’emergència de la qual hem de sortir de la millor manera possible. La qüestió de la Champions és més complexa, perquè cal creuar fronteres, però si es reprèn també es farà a porta tancada. Passaran mesos fins que no torni el futbol amb espectadors, caldrà que hi hagi una vacuna i mirar quines mesures haurem d’aplicar als estadis".