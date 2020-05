Es consuma el descens del CV Sant Cugat i l'entitat demana justícia al CSD

El Club Voleibol Sant Cugat perdrà la categoria i baixarà a Superlliga 2. Aquesta és la decisió definitiva que s'ha pres des de la Federació Espanyola de Voleibol (RFEVB), que, seguint l'oposició dels equips de la màxima competició, va decidir no ampliar de 12 a 14 equips la temporada vinent i consumar els descensos tal com estava la classificació abans de l'aturada pel coronavirus. D'aquesta manera, baixaran els últims classificats, el CV Barça i el CV Sant Cugat, i pujaran els dos primers de cadascun dels grups de la segona divisió, l'Arenal Emevé i el CV Vall d'Hebron.

La decisió final és la que s'esperaven a l'entitat santcugatenca, tot i que van esgotar totes les vies per impedir aquesta mesura de la Federació. "És una decisió injusta", denunciaven fa uns dies en declaracions a l'ARA. L'esperança del CV Sant Cugat era que s'imitessin els formats d'altres competicions, que han eliminat els descensos, però finalment la RFEVB, que s'empara en la resolució del Consell Superior d'Esports, els farà baixar.

Finalment s’ha consumat la injustícia i la Federación Española, juntament amb la insolidaritat dels 10 clubs de Superlliga Femenina, ens han fet fora de la competició. Seguirem lluitant pel que trobem just, no ens rendirem.

Abans, ara i sempre Força SantCu!!! 💪🏻🔴⚫️ #cvsantcugat — Voleibol Sant Cugat (@VoleiSantCugat) May 21, 2020

A través de les xarxes socials, el club reivindica que no s'han seguit els criteris "d'objectivitat, integritat, justícia esportiva i resultats competitius", i demana explicacions pel fet que a la Superlliga masculina s'hagin eliminat els descensos. En el cas dels homes, la competició del 2020/21 tindrà dos equips més i aquest any no baixarà ningú. "Criteris diferenciats en resolucions del mateix esport", diu el club vallesà.

El club no abandonarà la seva lluita per intentar impedir un descens que posa en risc la viabilitat de l'entitat.