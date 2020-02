El Santos reclama 4,5 milions al Barça pel fitxatge de Neymar

El fitxatge de Neymar segueix creant problemes. Aquesta operació, que va permetre al Barça fitxar el brasiler del Santos, ha acabat als jutjats en dos casos diferents separats, en un dels quals el club va ser declarat culpable.

Ara, quan Neymar fa tres anys que juga al PSG, s'ha obert un nou problema. Segons va informar El Mundo, el Santos, club on es va formar Neymar, va enviar un burofax al Barça per reclamar 4,5 milions d'euros pel seu fitxatge. El Santos demana aquesta xifra perquè considera que el club blaugrana no ha complert una de les clàusules del contracte, que consistia en jugar dos partits amistosos. Només se'n va jugar un, el Trofeu Joan Gamper del 2013, només uns mesos després de l'arribada del brasiler al Camp Nou. El segon havia de disputar-se al Brasil, però mai es va dur a terme.

Per aquest motiu, el Santos ha posat la seva reclamació en mans del despatx legal Vosseler Advocats, que ha enviat la reclamació de quantitat com a pas previ a iniciar la via judicial si no es compleix el seu requeriment en un termini de cinc dies naturals.

Cal recordar que Neymar també va denunciar el Barça un cop ja era al PSG considerant que el club no li havia pagat diners. Malgrat tot, el Barça el va intentar fitxar de nou aquest últim estiu.