Més de 30 clubs demanen crear una nova Segona B amb dos grups de 20 equips

Més de 30 clubs de la Segona Divisió B han enviat una proposta a la Federació espanyola de futbol (RFEF) per reformar el sistema de divisions aprofitant la crisi del covid-19, creant una nova categoria, la Segona Divisió " elite". Fa uns dies, la Federació va comunicar als clubs que després de reunir-se amb el Consell Superior d'esports (CSD) s'havia acordat que les categories no professionals del futbol espanyol no es podrien acabar. Però el president de la RFEF proposava un play-off final a partit únic per decidir quins equips podien pujar. La proposta de Rubiales era una temporada sense descensos, fet que significava fer créixer la xifra de clubs de la Segona B, actualment 80, fins als 98.

La cadena SER ha publicat la proposta definitiva d'aquests clubs, idea que tal com ja va avançar l'ARA fa una setmana, significaria crear una categoria amb dos grups de 20 equips entre la Segona Divisió i una Segona B que quedaria per sota, amb quatre grups també de 20 equips. Alguns clubs volien crear aquesta categoria la temporada 2021/22, però més de 30 creuen que cal fer-ho ja aquest estiu i així ho han demanat en una carta. La proposta, segons ha pogut saber l'ARA, divideix els clubs catalans. Alguns donen suport, alguns no es manifesten encara i alguns tenen clar que lluitaran en contra de la idea, especialment un Nàstic de Tarragona que passaria a jugar a la quarta categoria del futbol estatal.

La proposta dels clubs tindria dues possibilitats. Una d'elles seria considerar que la temporada no s'acaba, ni tant sols amb un play-off final. És a dir, aquesta proposta significaria que aquest any cap equip pujaria a Segona A i cap baixaria a Segona B. En aquest escenari, els equips de la nova categoria serien els 10 primers classificats dels quatre grups actualment, dividits en un grup nord i un grup sud. Els equips catalans que jugarien a la nova divisió de bronze serien el Barça B, el Sabadell, el Cornellà, el Lleida, l'Olot i l'Espanyol B. També estaria entre els escollits l'Andorra, a més del Castelló, el Vila-real B i el La Nucía del País Valencià. Tres clubs de les Illes, Atlètic Balears, Eivissa i Penya Esportiva, també formen part d'aquest grup.

La segona proposta seria crear el mateix sistema, però assumint que aquest any quatre equips pujarien i quatre baixarien. En aquesta segona proposta, els 40 equips seleccionats serien els quatre que baixarien de Segona B, i els classificats entre les 10 primeres posicions del cada grup que no haguessin pujat. Els clubs catalans afectats serien els mateixos.

La proposta no agrada als clubs que quedarien en una Segona B convertida en la quarta categoria. A Catalunya serien el Llagostera, el Nàstic, el Prat i el Badalona, a més de l'Atlètic Llevant, el València Mestalla, l'Hèrcules i l'Oriola.