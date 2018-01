Seguir viu a la Copa exigeix una gesta inèdita de l'Espanyol al Ciutat de València

Ni a la Copa del Rei. Ni a la promoció d’ascens a Primera. Ni a la Copa de Fires. Ni a la UEFA. Ni a la Copa de la Lliga. Ni a la Intertoto. Tampoc en la Supercopa d’Espanya. En cap d’aquestes competicions que es decideixen per encreuaments a cara o creu l’Espanyol ha sigut capaç mai d’assolir el que intentaran els homes de Quique Sánchez Flores aquest vespre (19.30 h, BeIN LaLiga) al Ciutat de València: capgirar una eliminatòria amb el partit de tornada a domicili (1-2 a l’anada).

Al llarg de la seva història, el club blanc-i-blau ha afrontat fins a 63 eliminatòries en què ha perdut el primer partit i s’ha trobat amb un escenari que exigia una remuntada per passar de ronda. En 18 d’aquestes ocasions va aconseguir capgirar el marcador global, però en la majoria de cops (45) la sort o l’encert se’ls van resistir. Totes les remuntades espanyolistes, però, tenen un mateix punt en comú: van produir-se amb l’Espanyol com a local en el partit de tornada. Quan tocava capgirar l’eliminatòria fora de casa, l’entitat corria una sort ben diferent: dels 18 intents lluny de l’estadi espanyolista, cap va acabar amb un somriure periquito. Una circumstància que converteix el partit d’aquest vespre en una nova oportunitat per trencar un malefici històric. L’Espanyol va arribar a guanyar el partit de tornada en quatre d’aquestes 18 eliminatòries fallides, però el resultat mai li va acabar servint per passar. Els dos primers precedents són en Copa: el curs 1955-1956 l’Atlètic va tombar els periquitos per 1-2, però en la tornada aquests van igualar forces (0-1). El duel de desempat va ser per als madrilenys: 3-0.

Unes dècades més tard, el 1973, el Deportivo va imposar-se per 1-2 a Sarrià, però l’Espanyol només va poder marcar un gol (0-1) a Riazor. Aquell mateix any, a la UEFA, el Racing White belga va obtenir un profitós 0-3 del feu de l’Espanyol, que a la tornada va quedar-se amb un 1-2. També en la mateixa competició europea, el Feyenoord va obtenir el mateix resultat a l’anada (0-3) de Sarrià el 1996. A la tornada, 0-1 per als espanyolistes. Unes dades que no espanten un vestidor blanc-i-blau que, després del primer triomf visitant del curs, a Màlaga, respira més optimista. “Els jugadors estan més positius, això ajudarà perquè puguem aconseguir els objectius”, va apuntar Quique, que té clara la recepta per trencar aquesta malastrugança: “La idea és marcar primer un gol que ens posi en l’eliminatòria i ens doni possibilitats de passar. Encara que ells s’avancessin, no seria definitiu. Hem d’anar a buscar el partit”. Malgrat que el seu equip encara està lluny del nivell que desitja, el preparador madrileny és optimista: “No estem com voldríem, però tenim ganes d’estar millor. Hem iniciat un cicle que pot ser positiu i que fins ara no havíem agafat”.

Al davant els homes de Quique hi tindran un Llevant amb només un davanter disponible, Nano Mesa, ja que mentre rastregen el mercat hivernal no poden comptar amb Roger, que acaba de rebre l’alta mèdica; Boateng, que va lesionar-se dimecres, ni Ünal, que va tornar al Vila-real després d’unes setmanes de cessió. A l’Espanyol, Piatti i Víctor Sánchez són baixa per assaltar un camp, el Ciutat de València, on els periquitos han guanyat en tres dels 16 partits que hi han disputat: el 1940 (0-4), el 2001 (0-2) i el 2004 (0-2). Tres resultats que valdrien a l’Espanyol per mantenir viva la flama de la Copa.

Álvaro i Hernán, a punt de sortir

La situació d’Hernán Pérez i Álvaro Vázquez sembla que està a prop de desbloquejar-se. Ahir Quique Sánchez Flores va reconèixer que “les seves ments estan més fora que dins” i que, per tant, no comptaria amb ells per a la cita contra el Llevant. Poc després es va confirmar quan va fer pública la llista de convocats. Els elevats salaris dels dos jugadors ha sigut el principal impediment per trobar-los una sortida, però tots dos casos es poden resoldre aviat. Ahir es va arribar a un acord per Hernán amb l’Alabès, mentre que el Nàstic insisteix per Álvaro. Tots dos sortiran cedits sense opció de compra.