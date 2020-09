Serena Williams segueix imparable als 38 anys

El 1999 Serena Williams va arribar per primer cop a la final de l’Open dels Estats Units. I va guanyar. El triomf contra la suïssa Martina Hingis va convertir-se en un premi per a tota la família, que havia canviat dos cops de residència per poder acompanyar la carrera tenística de les seves filles. Nascudes a Michigan, les germanes s’havien criat primer a Califòrnia i després a Florida, on van formar-se a l’acadèmia de Rick Macci, l’home que havia entrenat una de les millors jugadores nord-americanes dels anys 90, Jennifer Capriati. Va ser l’inici d’una història d’èxit. El 2000 la seva germana Venus guanyava a Wimbledon el primer del seus 7 Grand Slams, però seria Serena qui aniria fent història amb el pas dels anys. Ja porta 23 títols del Grand Slam i ara busca el 24è. Convertida en l’única jugadora, dona o home, que ha assolit 100 victòries a la pista central Arthur Ashe del US Open, ahir es va classificar per a les semifinals del torneig per 11a vegada consecutiva derrotant la búlgara Tsvetana Pironkova en tres sets (4-6, 6-3 i 6-2), en un partit entre dues jugadores que han sigut mares. Williams, de 38 anys, jugarà les semifinals contra la guanyadora del partit entre la belga Elise Mertens i la bielorussa Victoria Azarenka.

Osaka no falla

A l’altra part del quadre, la favorita és la japonesa Naomi Osaka, quarta cap de sèrie, que va derrotar la nord-americana Shelby Rogers per 6-3 i 6-4. Osaka, que surt a jugar amb mascaretes contra el covid-19 amb el nom de ciutadans afroamericans que han sigut assassinats per la policia, busca el seu tercer títol del Grand Slam als 22 anys. La seva rival serà la nord-americana Jennifer Brady, de 25 anys, que va derrotar per 6-3 i 6-2 la jugadora del Kazakhstan Yulia Putintseva. De moment, sempre que Osaka ha arribat a unes semifinals d’un Grand Slam, ha acabat guanyant el torneig.