Quique Setién: "Una cosa és el que diguin al Bayern i una altra de diferent el que passarà a la gespa"

Quique Setién no està espantat, però respecta el Bayern. El tècnic blaugrana, a la prèvia del partit dels quarts de final, ha afirmat: "No podem minimitzar el perill del rival, les seves estadístiques i el seu joc parlen per si sols, però tenim molta confiança. Ells tenen molt de potencial, però també nosaltres. Serà un partit molt igualat, amb alternatives". L'entrenador ha imaginat un partit "molt igualat", i ha dit que no li cal escoltar la gent del Bayern per motivar-se. "Quan arriba un partit així no et cal més motivació, però una cosa és el que digui la gent al Bayern i una altra de ben diferent el que passarà a la gespa".

El tècnic blaugrana ha explicat que arriben bé a l'eliminatòria: "És el partit que fa dies que esperem. S'ha treballat bé, aquests dies. Crec que hem preparat bé el matx". Setién ha recordat: "Si tens la pilota, vol dir que passes menys estona defensant contra un rival que té un gran potencial. Quan tens la pilota, et defenses millor, però tot dependrà, com sol passar, de l'encert". Sobre aquest aspecte, no ha volgut dir si jugarà amb un 4-4-2. "Tenim clar la velocitat, el talent, però el dibuix potser no és tan important. S'han treballat molt coses, aquests dies, demà es veurà".

L'extècnic del Betis ha admès que "caldrà veure" com es pot aguantar el seu ritme i si es pot superar la seva pressió alta. "Si és així, ells poden patir. No hi haurà un dominador clar, qui estigui encertat en les ocasions de gols guanyarà. Imagino fases de control de cada equip".

Pendents de Dembélé

A l'hora de parlar de noms propis, el tècnic ha fet referència a Dembélé: "Tenir-lo és una molt bona notícia; podria tenir minuts si ho creiem oportú, perquè porta gairebé un any sense poder competir amb normalitat".

I, evidentment, un dels noms propis ha estat Lionel Messi, ja que alguns alemanys han dit que Lewandowski és millor. "Lewandowski és un gran jugador però no està al nivell de Lionel Messi. Està a un gran nivell, però Messi ja va demostrar contra el Nàpols que també". Ara bé, Setién ha recordat que "Messi necessita un equip fort darrere".