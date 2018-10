Cau l'helicòpter del propietari del Leicester City

L'helicòpter del propietari del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, ha patit un accident en caure just a fora de l'estadi del club, després del partit entre el club local i el West Ham (1-1). EL club ha confirmat l'accident, però no farà cap comunicat fins aquest diumenge. Segons la premsa anglesa, Srivaddhanaprabha era dins de l'helicòpter, amb capacitat per a vuit persones.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 d’octubre de 2018

Després de l'accident, l'helicòpter s'ha incendiat. La policia ha confirmat que era l'helicòpter de Srivaddhanaprabha, però no ha informat encara de possibles víctimes encara. El propietari acostuma a pujar a l'helicòpter privat després de cada partit a la gespa de l'estadi, marxant a Londres, on resideix quan és a Anglaterra.

Srivaddhanaprabha, empresari tailandès del sector del turisme i els viatges, va comprar el Leicester el 2010, i va tocar el cel ara fa dues temporades, quan el club va donar la sorpresa en guanyar la Lliga anglesa, la Premier League.