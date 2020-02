Els Kansas City Chiefs guanyen la Super Bowl 50 anys després gràcies a Patrick Mahomes

Mig segle. Els aficionats dels Kansas City Chiefs han passat mig segle esperant poder veure el seu equip guanyant de nou una Super Bowl. 50 anys després d'aquell triomf contra els Vikings a Nova Orleans el 1970, els Chiefs s'ha coronat campions de la NFL en derrotar els San Francisco 49ers (31-20) gràcies a una remuntada espectacular en el darrer quart. Els Chiefs han arribat a perdre per 10 punts a manca de set minuts, però el lideratge del quarterback Patrick Mahomes i una renascuda defensa els ha permès posar-se l'anell de campió a Miami, on s'ha viscut una festa amb protagonisme llatí al descans, amb un espectacular show de Shakira i Jennifer López. Les dues cantants han recordat els seus grans èxits amb tocs de reivindicació feminista i llatina. López de fet, ha versionat durant uns segons el Born in the USA amb una bandera gegant de Puerto Rico, que es transformava en aquella dels Estats Units per darrera.

651x366 Shakira i Jennifer López, durant el concert de la Super bowl / EFE Shakira i Jennifer López, durant el concert de la Super bowl / EFE

Els Chiefs es converteixen així en el primer equip capaç de guanyar la NFL després de remuntar tres partits consecutius als play-off on han arribat a perdre per 10 punts o més. I Mahomes, de pas, es converteix amb 24 anys en el quarterback més jove de la història en guanyar la Super bowl i ser escollit MVP de la temporada, premi que va rebre fa un any, quan es va quedar a un pas de la final. El tècnic Andy Reid de la seva part, guanya per fi la Super Bowl amb 61 anys. L'exentrenador dels Eagles tenia un anell com a membre del cos tècnics dels Green Bay Packers el 1996, però li faltava la cirereta del pastís.

El partit ha començat amb la defensa de San Francisco imposant la seva llei. Un field goal ha posat per davant els 49ers (3-0) però Mahomes ha reaccionat demostrant que volia fer història, anotant ell mateix el primer touchdown de la nit corrent ell sol entre la defensa rival (7-3). Al descans però, el partit estava empatat 10-10 després d'un assaig dels californians gràcies a una passada de Jimmy Garoppolo a Kyle Juszcyk.

651x366 Patrick Mahomes, en acció durant el triomf dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl / EFE Patrick Mahomes, en acció durant el triomf dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl / EFE

Al tercer quart, San Francisco, insistint en jugar amb carreres sense arriscar molt en les passades de Garoppolo, s'ha posat per davant amb un field goal de Robbie Gould. Just després, els 49ers han interceptat una pilota a Mahomes que ha donat pas a l'atac en que Raheem Mostert ha anotat el segon touchdown dels californians, que obrien forat (20-10).

El darrer quart semblava destinat a ser una festa dels 49ers, ja que Kansas City atacava sense encert fins que Mahomes ha decidit que la festa marxaria cap a l'estat de Missouri. Pressionat per la defensa rival en un tercer down clau, s'ha inventat una passada de 44 metres cap a Hill que ha obert el camí de la remuntada. En sis minuts finals de bogeria, els Chiefs han anotat dos touchdown gràcies a Travis Kelce, primer, i Williams, després. Els àrbitres han mirat al detall aquest touchdown que posava per davant els Chiefs, ja que el cos del jugador era fora de la zona de marca. Però amb 24-20, Kansas City s'ha cruspit un rival que ja no ha funcionat més en atac. De fet, els Chiefs han acabat tancat la festa amb un darrer touchdown de Williams per situar el 31-20 final.

651x366 Andy Reid, entrenador dels Kansas City Chiefs / EFE Andy Reid, entrenador dels Kansas City Chiefs / EFE

Els 49ers, l'equip que durant la temporada havia imposat la seva defensa i es sentia favorit, ha acabat vivint un infern en els darrers minuts, quan Garoppolo ha acabat sota les urpes dels defenses rivals un i altre cop. En canvi, Mahomes, amb 24 anys, presenta candidatura per ser el lleu de Tom Brady, ara que el regnat dels New England Patriots, el gran equip de la darrera dècada, sembla haver acabat. Brady però, encara no s'ha retirat i amenaça en donar guerra la propera temporada.