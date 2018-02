Els TAS desestima el recurs de 47 esportistes russos i els deixa sense Jocs Olímpics d'Hivern

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha anunciat que desestima els recursos presentats per un total de 47 esportistes i tècnics russos contra la decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) de no convidar-los a participar en els pròxims Jocs Olímpics d'Hivern que arranquen aquest divendres a Pyeongchang.

Com a conseqüència de la sanció imposada sobre el Comitè Olímpic Rus per la corrupció en el seu sistema antidopatge, en aquests jocs només podran participar-hi, i sota una bandera neutral, una selecció d'esportistes russos convidats pel COI. Els demandants argumentaven davant el TAS que mai havien estat implicats en cap investigació per dopatge i que, per tant, tenien dret a rebre una invitació.

El secretari general del TAS, Matthieu Reeb, ha explicat que els demandats "no han demostrat" que el Panel de Revisió d'Invitacions i el Grup d'Implementació d'Esportistes Russos els avaluessin de manera "discriminatòria, arbitrària o injusta".