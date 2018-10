Més navegació i més dunes per a la Titan Desert 2019

Per a la seva 14a edició, la Garmin Titan Desert 2019 ha canviat el logotip, més agressiu i metàl·lic, i ha afegit novetats en el recorregut, amb etapes de més quilòmetres, però sense muntanya i més dunes. Donarà el tret de sortida el 28 d'abril i s'acabarà el 3 de maig. Hi haurà tres primeres jornades de desert pel Marroc i la principal dosi de desnivell es concentrarà en les etapes 4 i 5. Es manté l'etapa Garmin, sense ajuda de navegació. A més, aquesta experiència d'anar sense guia també tindrà presència en diferents trams d'altres etapes, en què als participants els tocarà construir-se la seva ruta. És l'essència de la cursa, que no ha deixat de repetir la paraula aventura en la presentació, celebrada aquest dijous al Cinesa Diagonal de Barcelona. "L'element competició no pot superar l'element aventura a la Titan", s'ha recordat.

Aquest mateix vespre s'obren les inscripcions, que tindran un cost d'entre 1895 a 2595 euros, en funció de quan es formalitzi la participació. La tarifa més econòmica serà per als participants sub23, que pagaran 1595 euros.

L'any passat van participar 612 corredors, entre els quals hi va destacar la inscripció de 69 dones (300% més que en l'any anterior). Es va reduir el percentatge d'abandonament al 4%, després de 619 quilòmetres. El guanyador va ser Josep Betalú, vencedor després de 24 hores de carrera. En categoria femenina, va ser Ramona Gabriel la guanyadora, amb un temps de 28 hores i 33 minuts. La Titan Desert també ha destacat que l'últim en concloure l'aventura va estar-s'hi 72 hores i mitja.

La Titan Desert celebra que edició rere edició creixi la repercussió, que arriba a impactar en més de 190 territoris. La pàgina web de la cursa, que també ha sigut renovada enguany, va rebre 100.000 visites cada dia.

El director de la cursa, Fèlix Dot, ha insistit en el compromís amb el medi ambient de la Garmin Titan Desert 2019, que desplega un ampli sistema de recollida de residus. L'altre vessant és el compromís solidari, en què GAES fa revisions auditives a la població marroquí.