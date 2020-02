Tòquio 2020 crea un grup de treball per prevenir els Jocs Olímpcis del coronavirus

L’organització dels Jocs Olímpics de Tòquio ha creat un grup de treball per prevenir l’esdeveniment del coronavirus. Aquesta taula, formada per responsables de Tòquio 2020 i del govern del Japó, i pels representants municipals de la ciutat de Tòquio, estarà “en consultes permanents” amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), segons ha explicat Toshiro Muto, el màxim responsable de la candidatura olímpica.

Quan només falten sis mesos perquè comencin els Jocs, els responsables de la candidatura van voler enviar un missatge de tranquil·litat, assegurant que la cita olímpica "s'organtizarà tal com estava previst" i que "tenint en compte la situació actual, no hi ha cap problema per organitzar els Jocs". Així, Muto descartava un possible ajornament, tal com s’havia arribat a especular. Aquest mateix dijous, el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, s’expressava en la mateixa direcció i deia que no es plantejaven alterar les dates dels Jocs, que han de celebrar-se del 24 de juliol al 9 d’agost. De la mateixa manera, també han assegurat que es podran disputar els Paralímpics, del 25 d’agost al 6 de setembre.

Muto ha dit que el grup de treball "analitzarà i prendrà les mesures oportunes per garantir uns Jocs segurs per als atletes i per al públic". Els responsables es reuniran "amb regularitat" i els organitzadors els han demanat "cap fred i objectivitat per no crear una sensació innecessària d’inquietud tenint en compte que, per ara, el nombre d’infeccions és limitat". En paral·lel, el president del comitè organitzador explicava que es mantenen les mesures de prevenció de contagis i que no estan previstes "altres mesures que no s’hagin aplicat prèviament en altres situacions d’alerta sanitària".