El millor escenari per recuperar la grandesa

Era l’escenari ideal i el dia ideal. Un acte de reafirmació, de reinvidicació d’un passat i unes idees. A Wembley, aquesta paraula que defineix quelcom més que un lloc físic per al barcelonisme, el Barça va recuperar la grandesa amb un triomf d’or contra el Tottenham que obre el camí a la Champions i allunya els nuvols de tempesta del Camp Nou. Un triomf com aquells de no fa tant, en que els rivals acaben admirant i admitint la seva inferioritat, incapaços d’aturar Messi i companyia. Malgrat que els darrers 10 minuts es van fer llargs, el Barça va sortir de Wembley victoriós.

De fet, Wembley, temple pagà de la religió on es dona puntades de peu a una pilota, per moments va quedar en silenci. Res d’aquells càntics inspirats en el gòspel, tant espirituals, que sol cantar l’afició del Tottenham de tant en tant. Res d’aquells insults als rivals quan cauen sobre la gespa amb accent del nord de Londres, amb olor de cervesa a l’alè. Res de celebrar un còrner com si fos un gol. Mica en mica, el joc del Barça va silenciar Wembley, en un espectacle majestuós en que per moments, semblava que es podria escoltar el soroll de les botes dels jugadors blaugranes colpejant la pilota. Toc, toc, toc. Un soroll, tant senzill, que amaga tot una idea, darrera. I a la vida, qui té una idea té poder.

A Wembley, lloc de pelegrinatge del barcelonisme, el Barça va saber ser el Barça. Res de 4-4-2, res de por, de prudència. Valverde va donar galons a Arthur Melo, i va renunciar a la joventut anàrquica de Dembélé per posar en el seu lloc els balls seductors de Coutinho. És a dir, va voler defensar-se amb la pilota, encomanant a Arthur la tasca d’ajudar a amagar l’esfèrica als anglesos, evident aquelles pèrdues que tant de mal li han fet als centrals darrerament. El Barça va voler la pilota i el resultat va ser excel·lent. Valverde va encertar amb un canvi tant atrevit com inesperat, ja que la baixa de Dembélé era previsible, però que l’escollit per jugar fos un Arthur fins ara condemnat a ser un secundari va ser un gir de guió tant inesperat com brillant. Les úniques notes negatives van ser no traduir el clar domini en un triomf plàcid i veure com Suárez, incansable, segueix sense marcar a la Champions.

Ben cert és que marcar als 80 segons de joc va ajudar molt. Ben cert és que sense Delle Ali, Eriksen o Dembélé, el Tottenham era una mica més petit. I ben cert és que Pochettino tampoc va encertar fent jugar eun Wanyama destrelar enlloc de Dier al mig del camp. Però la tragèdia en dos actes del Tottenham la va escriure un Lionel Messi convertit en un home de paraula. Ell va anunciar en el seu primer discurs com a capità blaugrana que vol guanyar la Champions enguany, i ell va ser l’encarregat de liderar els seus companys sobre el terreny de joc en una exhibició d’omnipresència que va acabar aconseguint que alguns aficionats del Tottenham l’aplaudissin.

Abans del segon minut de joc, Messi va rebre al mig del camp i es va desempallegar de dos rivals sense despentinar-se gaire just en el moment en que feia una passada a Jordi Alba que la major part de jugadors ni tant sols poden imaginar. Hugo Lloris, el porter francès que tornava d’una lesió, es va equivocar sortint als peus d’Alba i el lateral va entregar la pilota a Coutinho, qui va fer el primer gol plàcidament, quan alguns espectadors encara buscaven el seu lloc a la graderia. El gol va marcar els regles del joc: el Barça cuidaria la pilota i el Tottenham la perseguiria, amb jugadors com Wanyama o Lamela repartint cops als migcampistes blaugranes. Busquets de fet, per moments va semblar fora del partit després de rebre una garrotada, però va poder seguir donant equilibri a un mig del camp que per moments, va jugar a un nivell tant alt, que Iniesta, des de el Japó, i Xavi, des de el Qatar, de ben segur gaudien amb el que veien.

Messi va baixar molts cops a l’alçada de Rakitic i Arthur per donar sentit al joc, en un partit en que el segon gol va ser una ‘delicatessen’ de Rakitic, rematant de forma espectacular una pilota que Coutinho no havia donat per perduda. El Tottenham va ser una joguina en mans d’un Barça que hauria pogut fer més gols. Messi de fet, va enviar dues pilotes al pal a inicis de la segona part després d’unes accions individuals sensacionals. El gol de Harry Kane, qui va aconseguir burlar un Semedo fins llavors ferm en defensa, als 52 minuts, va ser un miratge. Poc després, en un homenatge a la filosofia de joc de Cruyff i Guardiola, Arthur, integrat al joc com si hagués nascut a la Maternitat de Les Corts al costat del Camp Nou, va connectar amb Messi, aquest va obrir el joc al seu soci, Jordi Alba, i la centrada va acabar amb Messi marcant el tercer gol. El monòleg blaugrana només es va trencar quan el Tottenham va fer dos canvis i un xut de Lamela, desviat per Lenglet, va acabar amb el 2-3 que va fer creure, finalment, als més de 80.000 espectadors que van omplir Wembley. Els darrers 10 minuts es van fer llargs a un equip cansat que va saber patir per poder mantenir viu l’idil·li del barcelonisme amb Wembley, sentenciant en el darrer minut gràcies a una recuperació de Suárez que Messi va convertir en el 2-4 definitiu. Seu havia de ser el darrer diàleg en un triomf blaugrana per recordar.