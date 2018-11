Tres debutants i quatre normes noves per al 2019

Diumenge la bandera de quadres que es va veure al traçat de Yas Marina posava punt final a la temporada de Fórmula 1. Els monoplaces no tornaran a rugir als traçats fins als tests de pretemporada, previstos per a mitjans i finals de febrer al Circuit de Barcelona-Catalunya. I no competiran fins al cap de setmana del 17 de març, quan la temporada 2019 aixecarà el teló al Melbourne Park d’Austràlia. Llavors serà el moment de veure tots els canvis d’equip que hi haurà de cara al nou curs. I és que, dels 20 pilots que integren la graella de sortida de la Fórmula 1, només vuit seguiran defensant els mateixos colors el curs vinent. I dels 12 restants, tres seran debutants a la categoria reina de l’automobilisme.

L’últim nom que es va fer públic va ser el d’Alexander Albon, un pilot tailandès nascut a Londres que serà la parella de Daniïl Kviat a Toro Rosso. Tot i que l’equip de Faenza havia dit que no prendria una decisió fins al desembre, ahir mateix va confirmar el nom del jove pilot, de 22 anys, que aquesta temporada ha acabat tercer al campionat de Fórmula 2, on ha guanyat quatre cures.

Mercedes és l’escuderia que va confirmar més d’hora els seus pilots: el campió, Lewis Hamilton, i Valtteri Bottas van renovar els seus contractes, igual que Sebastian Vettel amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. De fet, a banda de Mercedes, tan sols Haas manté els seus dos pilots actuals per a la temporada vinent: Kevin Magnussen i Romain Grosjean. De la resta d’equips, o bé un o els dos pilots seran nous per al 2019.

A banda d’Albon, els altres debutants d’aquesta nova temporada seran els britànics George Russell -vigent campió del campionat de Fórmula 2-, que farà parella amb el retornat Robert Kubica a Williams, i Lando Norris, un jove talent també provinent de la Fórmula 2 que serà company de Carlos Sainz a McLaren.

A més de Kviat i de Kubica, també tornarà a enfilar-se a un Fórmula 1 Antonio Giovinazzi, que ha signat com a pilot oficial de Sauber després de debutar a la competició el 2017 amb aquest mateix equip substituint durant els tests de pretemporada i en les dues primeres curses el lesionat Pascal Wehrlein.

La resta, tot són canvis d’equip. Com si es tractés d’un efecte dòmino, un fitxatge d’un pilot feia caure pel seu propi pes els altres moviments, que s’anaven succeint un darrere l’altre. El jove monegasc Charles Leclerc fitxava per Ferrari i Kimi Räikkönen anunciava el seu retorn a Sauber, l’equip amb el qual va debutar al gran circ. Lance Stroll, després que el seu pare s’involucrés per rescatar Force India dels problemes financers, es posarà al volant d’un dels cotxes de l’escuderia índia; Daniel Ricciardo deixa Red Bull (equip que promociona Pierre Gasly, fins ara a Toro Rosso) per signar per Renault, d’on surt el madrileny Carlos Sainz per ocupar el lloc que deixa Fernando Alonso, que ahir a Abu Dhabi ja es va enfilar al Chevrolet amb el qual Jimmie Johnson disputa la NASCAR per fer proves de cara a definir el seu futur.

Quatre normes noves

Però els canvis a la Fórmula 1 del 2019 no els protagonitzen només els equips i els pilots. Hi haurà com a mínim quatre normes noves, a l’espera que s’aprovi el nou format de classificació que hi ha sobre la taula, que consisteix en la incorporació d’una tanda més, la Q4, fet que reduiria el temps de les tres que es disputen ara. Això faria que millorés l’espectacle i que els errors es paguin més cars, encara. De les que ja estan aprovades, dues fan referència al pes. A partir d’ara, els F1 tindran 5 quilos més de combustible, és a dir, els monoplaces passaran dels 105 kg als 110 kg. Això permetrà als pilots esprémer durant més voltes els seus motors al límit. L’altra és que el pes del pilot es comptabilitzarà separat del vehicle, una reivindicació dels esportistes més corpulents de l’especialitat, que d’aquesta manera no tindran tant desavantatge ni caldrà que se sotmetin a dietes massa extremes per perdre pes.

Els altres dos canvis de normativa fan referència a l’aerodinàmica i a la roba dels pilots. Els alerons dels monoplaces podran ser més llargs, un fet que en principi ajudarà a veure més avançaments, sobretot als revolts. I l’última nova norma que fins ara s’ha aprovat és la introducció dels guants biomètrics, que mesuraran les constants vitals dels pilots en tot moment.