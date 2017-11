Golejada estèril del Madrid a la Champions (0-6)

Al minut 1 de partit, Benzema ha trobat un passadís al carril dret de l'atac del Madrid per trobar a l'interior de l'àrea Cristiano Ronaldo, que ha provat sort amb un fort llançament que ha aturat en dos temps el porter de l'Apoel, l'espanyol Nauzet Pérez. Ha sigut la prova que el Madrid passaria com un cicló per terres xipriotes. El conjunt de Nicòsia ha sigut una joguina en mans d'un Madrid que ha recuperat el somriure després de les ensopegades a la Lliga que l'han situat a 10 punts del Barça. Però el 0 a 6 madridista ha sigut completament estèril: el Tottenham, que en l'última jornada rebrà a Wembley l'Apoel, serà primer de grup després que l'equip de Mauricio Pochettino hagi superat aquesta nit el Borussia Dortmund (1-2), mantenint tres punts sobre els blancs en el grup H.

La golejada contra els xipriotes l'ha obert Luka Modric a l'equador del primer temps, amb un fort xut des de la frontal que ha comptat amb la col·laboració de Nauzet. Al tram final, la punteria blanca s'ha afinat: Benzema en dues ocasions i Nacho en la sortida d'un córner han deixat un contundent 0 a 4. A la represa ha sigut el torn de Cristiano, que al primer temps havia assistit Benzema per deixar-lo marcar a porta buida. El portuguès ha repetit en dues ocasions, i ha arribat d'aquesta manera als 100 gols a Europa amb el Madrid.

Debuta Phil Foden

A la resta dels partits de la Champions destaca l'empat del Sevilla contra el Liverpool (3-3) al minut 93, remuntant un 0 a 3 en contra. Un resultat que deixa els d'Eduardo Berizzo a un punt dels anglesos i amb dos d'avantatge sobre l'Spartak de Moscou: en l'última jornada aquests equips jugaran entre ells i els andalusos ho faran amb el Maribor. El Manchester City de Pep Guardiola, per la seva part, ha guanyat a casa el Feyenoord 1 a 0 amb gol de Rasheem Sterling, en un duel en el que el tècnic català ha fet debutar el jove Phil Foden, de només 17 anys.

540x306 El jove Phil Foden en el seu debut / AFP El jove Phil Foden en el seu debut / AFP

Guardiola també ha fet debutar Brahim Díaz, un jove de 18 anys, ex del Màlaga, pel qual també s'havia interessat el Barça fa uns anys.