La UEFA i els clubs descarten una Superlliga europea

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, s’ha reunit amb el president de l’Associació Europea de clubs (ECA), Andrea Agnelli, per presentar plegats una proposta de treball per fer evolucionar el futbol europeu, proposta que han entregat al Comissionat europeu dels esports Tibor Navracsics. La proposta serveix per allunyar la possibilitat de crear una Gran lliga europea de clubs, tal com molts clubs part de la ECA van proposar, informació que va sortir a la llum en una filtració de ‘Football Leaks’ publicada pel mitjà alemany ‘Der Spiegel’.

Per evitar la creació d’una Superlliga, que perjudicaria molt a la Champions, la competició estrella de la UEFA, els clubs i l’organisme europeu han pactat un full de ruta que permet descartar, de moment, aquesta proposta. "Mai hem estudiat ni hem debatut sobre això. Ni tan sols ens hem involucrat en aquests documents" va dir Ceferin sobre el contingut de la informació publicada per ‘Der Spiegel’, on es va saber que clubs com el Bayern van arribar a demanar als seus advocats un informe sobre si abandonar la Champions i la seva lliga els provocaria problemes legals.

"La Superlliga està fora dels nostres plans. A dia d'avui és una ficció" ha dit Ceferin. "Estem totalment compromesos amb la UEFA per donar forma al futbol del futur. Som conscients que hem de potenciar els mercats i pensar en el futur immediat" ha afegit el president dels grans clubs europeus (ECA), Andrea Agnelli.

Per fer evolucionar el futbol, es crearà una tercera competició de clubs, que s’afegirà a la Champions i l’Europa League, per potenciar el futbol de clubs a estats que ara mateix tenen problemes per fer arribar els seus clubs a la Champions. A més, es treballarà per regular millor el ‘Fair Play’ financer. "Ara mateix les regles són febles" ha admès Ceferin en relació a les trampes legals que utilitzen clubs com el PSG o el Manchester City per rebre diners de fonts estatals del Golf Persic, com si fossin patrocinis.

Preguntat sobre la proposta de la Lliga espanyola de jugar el proper Girona-Barça a Miami, Ceferin ha dit que "l’única manera per fer-ho és obtenir l'acord d'ambdues federacions, la del país que organitza el partit i la d’aquell que en serà seu, i les dues confederacions". Finalment, ha admès que la Champions està preparant l'aplicació del videoarbitraje (VAR) en les seves competicions per a la propera temporada, amb opcions que entri en joc ja aquesta mateixa temporada.