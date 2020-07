El VAR fa esclatar de nou la guerra entre el Barça i el Reial Madrid

La tornada a la competició ha arribat carregada de polèmica. El Reial Madrid ha sabut aprofitar el mal moment del Barça per superar-lo en la classificació i encarrilar el títol de Lliga. Però les victòries dels blancs han anat acompanyades d’unes decisions arbitrals que, correctes o no, els han afavorit jornada a jornada. Després de veure com el Madrid guanyava a Bilbao amb debat arbitral, Josep Maria Bartomeu va alçar la veu contra el VAR: "Em sap greu que la millor lliga del món no tingui un VAR equitatiu. Després del covid-19 no ho és i, tot i que els nostres resultats no han sigut bons, sempre afavoreix el mateix equip".

El president de la Lliga, Javier Tebas, assegurava en una entrevista al programa Onze de TV3 que el VAR s'ha de modificar: "S’ha de millorar. No podem estar aliens a la polèmica. S’estan veient errors clamorosos i s’està entrant en massa jugades". El president de la Lliga es referia a unes declaracions que va fer al gener, en què confessava que el VAR havia canviat de criteris després de rebre una trucada del màxim mandatari del Reial Madrid, Florentino Pérez: “Que un club tan important com el Reial Madrid pugui fer una trucada com aquella vint minuts després de la fi d'un partit no és convenient per al món arbitral. Això fa que potser hi hagi més tensió en els àrbitres”, va explicar.

I va anar més enllà a l'hora de criticar la denúncia de Florentino: “Hem d’intentar que el col·lectiu arbitral estigui com menys implicat millor en la polèmica, però, esclar, si anunciem i diem que hem parlat amb el president del Reial Madrid del VAR, doncs no era la millor mesura”. Després de la denúncia de Florentino ha arribat ara la de Bartomeu. Abans de deixar l'hotel on descansava l'equip, a Vila-real, l'expedició blaugrana va parlar sobre la possibilitat de denunciar les errades arbitrals a favor del Madrid. Els jugadors ho van consultar amb la directiva i Bartomeu va decidir trencar el silenci amb unes accions que han aixecat polseguera. Fins ara eren Gerard Piqué i Sergio Ramos els qui més obertament n'havien parlat.

Incidents en tots els partits

Dels set partits disputats pel Reial Madrid des de la represa, en sis hi ha hagut accions polèmiques. El primer de tots va ser amb l’Eibar. Tot i que el Madrid es va imposar amb comoditat (3-1), el primer gol, de Kroos al minut 4, va ser revisat pel VAR per un possible fora de joc de Benzema. El videoarbitratge va determinar que Benzema estava en línia.

La jornada següent els blancs rebien el València i els visitants es va avançar en el marcador amb gol de Rodrigo Moreno al minut 21. El VAR el va anul·lar per fora de joc de l’hispanobrasiler. A la represa, els madridistes van acabar golejant (3-0) amb un doblet de Benzema i un gol d’Asensio. Però seria al Reale Arena on s’encendria la polèmica. Tres decisions arbitrals, totes tres favorables al Madrid, van posar els blancs en el punt de mira. Un penal dubtós de Llorente a Vinícius al minut 46, seguit d’un gol anul·lat al minut 62 a Januzaj per fora de joc posicional a Merino, i, finalment, un gol validat a Benzema al 70 al considerar que el francès havia controlat la pilota amb l’espatlla i no amb el braç van ser decisius per assegurar una nova victòria davant la Reial Societat (1-2).

El còmode triomf a casa contra el Mallorca (2-0) tampoc va estar exempt de polèmica. Al primer gol, de Vinícius al minut 19, els mallorquins van reclamar una possible falta de Carvajal sobre Dani Rodríguez a l’inici de la jugada. De fet, l’única victòria que no ha estat envoltada de decisions arbitrals controvertides va ser en el partit següent, al camp de l’Espanyol (0-1).

Perquè amb el Getafe, els visitants van reclamar fins a tres penals de Carvajal a la primera meitat. Primer va ser Mata qui va protestar per una càrrega del madridista a l’àrea al minut 17 i poc després va ser Timor qui va reclamar una empenta quan ja es disposava a rematar. A punt d’arribar al descans, Carvajal va travar Olivera quan l’uruguaià entrava a l’àrea. I seria el mateix Olivera qui al minut 78 cometria el penal sobre Carvajal que donaria la victòria als blancs (1-0). Sergio Ramos no va fallar des dels onze metres.

La mateixa història es va repetir aquest diumenge en la visita a San Mamés. Al minut 71, una trepitjada de Dani García a Marcelo va ser castigada amb un nou penal que Ramos es va encarregar de transformar. Però instants després el mateix Ramos va trepitjar d’esquenes Raúl García a l’interior de l’àrea i la infracció va passar inadvertida. Al no trobar-se la pilota en disputa, el VAR no hi va poder intervenir. El Madrid aconseguia així el seu setè triomf consecutiu davant l’Athletic Club (0-1) i el ple de victòries, a falta de només quatre jornades perquè s'acabi el campionat.